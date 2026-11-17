Lietuviai Tautų lygos finiše namuose 2:1 pranoko Lichtenšteino ekipą, o įvarčiais mūsų rinktinės gretose pasižymėjo Eligijus Jankauskas bei baudinį realizavęs Manfredas Ruzgis.
Visgi, po rungtynių kalbėjęs vienas rinktinės lyderių Gvidas Gineitis akcentavo, jog smagu tik dėl pergalės, bet ne dėl antrojo sužaisto kėlinio.
„Džiaugiamės, kad pagaliau laimėjome, bet tikėjomės, kad antrajame kėlinyje bus lengviau. Tačiau futbolas yra futbolas – įmušę įvartį varžovai pajuto daugiau energijos, pradėjo mus spausti. Negaliu sakyti, kad atsilaikėme, bet neišnaudojome progų, kur galėjome rezultatą paversti ir į 3:1. Bet vis tiek išėjome su teigiamu rezultatu.
Rungtynės vis tiek yra oficialios, net jei jos ir nieko nebelėmė, vis tiek norėjome laimėti, nes nesame rinktinė, kuri kiekvienoje dvikovoje iškovoja pergalę. Reikia pasidžiaugti kiekvienomis rungtynėmis, kuriose pasiimame tris taškus.
Žvelgiantį visus praėjusius metus, tai jie buvo visokie – ir gerų momentų pasitaikė, ir blogų. Galėjome prieš mėnesį pasiimti pergalę namuose, prieš Azerbaidžaną sužaisti bent jau lygiosiomis, bet dabar tai jau nieko nekeičia. Manau, kad turėjome būti pirmi, tad rezultatas nėra geras ir juo nesu patenkintas“, – po rungtynių kalbėjo saugas.
Su juo sutiko ir rinktinės gynėjas Pijus Širvys.
„Visai neblogai pradėjome rungtynes, laikėmės plano ir susitarimų. Įmušėme įvartį, tačiau kai pelnėme ir antrąjį, galbūt kiek per anksti patikėjome pergale. Varžovai įmušė iš standartinės situacijos, o po to šiek tiek vargome.
Su visa pagarba Lichtenšteinui, bet tikiu, kad mes turime lengviau užbaigti tokias rungtynes ir išnaudoti savo progas.
Apskritai, buvo tikrai nelengvas ciklas, tikėjomės laimėti šį divizioną. Tos išvykos rungtynės prieš Azerbaidžaną mus nuvylė, bet šįkart darėme viską, ką galėjome. Gerai, kad pasiekėme pergalę“, – teigė jis.
Gruodžio 6 dieną Šiaurės Airijoje bus traukiami 2028-ųjų UEFA Europos vyrų čempionato atrankos burtai, kur savo oponentus sužinos ir Lietuvos rinktinė.
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