Intrigos šiame mače neliko jau pirmajame kėlinyje: „Fenerbahče“ atkarpa 10:0 7-ąją minutę leido susikrauti 17 taškų pranašumą (25:8), o sulig ketvirčio pabaigą skelbiančia sirena pataikytas tritaškis jau suteikė 20 taškų atsargą – 32:12.
Galutinį varžovų triuškinimas šeimininkai baigė trečiajame kėlinyje – 17:3 spurtuota iškart po pertraukos – 71:42. Netrukus buvo peržengta ir 30 taškų ribą – 79:45.
I.Sargiūnas per 21 minutę pelnė 8 taškus (1/2 dvitaškiai, 2/4 tritaškiai), atkovojo 3, perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius suklydo, kartą prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.
„Fenerbahče“: Shane‘as Larkinas 25 (6/7 tritaškiai, 26 naud. bal.), Johnny Juzangas 15 (5/7 tritaškiai, 11 atk. kam., 5 rez. perd., 25 naud. bal.), Talenas Hortonas-Tuckeris 11, Ignas Sargiūnas, Shavonas Shieldsas, Dwightas Powellas ir Marcusas Binghamas (5 atk. kam.) po 8.
ASVEL: Mathisas Dossou-Yovo 19 (7 atk. kam., 23 naud. bal.), Edwinas Jacksonas 14 (3/5 tritaškiai), Marcas Fodzo Dada 12, Bodianas Massa 11, Tyty Washgintonas 9, Bothas Gachas 8.
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