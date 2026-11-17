„Šiauliams“ dvikova prasidėjo tragiškai – 2:12. Iki kėlinio pabaigos svečiai išjudino puolimą, bet priartėjo tik nežymiai – 16:25. Antrajame ketvirtyje svečių atkarpa 7:0 leido priartėti – 28:30. Vis dėlto galutinai iniciatyvos nepavyko perimti ir įpusėjus susitikimui šiauliečiai atsiliko 6 taškais – 36:42.
Po didžiosios pertraukos „Šiauliai“ vėl kvėpavo varžovams į nugaras (40:42), tačiau „Lions“ 27-ąją minutę vėl atitrūko iki dviženklės ribos – 52:42. Kėlinys pasibaigė Dariaus Songailos auklėtiniams atsiliekant 45:52.
Ketvirtajame kėlinyje Londono komandai pavyko vėl pabėgti į priekį – 58:48 likus žaisti 6 minutes. „Šiauliai“ klimpo oponentų gynyboje ir 3 minutes nepelnė taškų, nors ir varžovai nežibėjo – pasižymėjo vos vienu dvitaškiu (60:48), bet jiems to pakako, kadangi susikrauto pranašumo iki mačo pabaigos nebeišbarstė.
„Lions“ gretose debiutavęs Dominykas Grunkis per 3 minutes atkovojo 2 kamuolius, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko -1 naudingumo balą.
„Lions“: Maxwellas Lewisas 24 (5 per. kam., 27 naud. bal.), Landriusas Hortonas 18 (3/9 tritaškiai), Joelis Scottas ir Joshua O‘Garro (12 atk. kam.) po 6.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 21 (4/8 tritaškiai, 5 kld.), Dayvionas McKnightas 12, Selimas Fofana (0/4 tritaškiai) ir Eftonas Reidas (11 atk. kam.) po 6.
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