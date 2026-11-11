Varno „Zelli“ Salonikuose nusileido „Aris“

Vassilio Spanoulio auklėtiniai per pirmą mačo pusę pelnė 63 taškus ir užfiksavo naują klubo rekordą.
Po trijų kėlinių švieslentėje degė nepadorus rezultatas – 88:52 ir tik paskutiniame ketvirtyje latviams pavyko išvengti pažeminimo.
M.Varnas per 21 minutę pasižymėjo 7 taškais (1/3 dvit., 0/1 trit., 5/5 baud.), 5 atkovotais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais, 3 klaidomis ir 11 naudingumo balų.
Rezultatyviausias „Zelli“ su 16 taškų buvo Tony Perkinsas, nugalėtojams po 19 taškų įmetė Adamas Mokoka ir Matthew Morganas.
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