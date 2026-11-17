Prieš šį susitikimą dar tik prasidėjusioje J. Kloppo eroje buvo jaučiamas didžiulis spaudimas. Situacija Tautų lygos grupėje nepaliko vietos klaidoms: pralaimėjimas būtų reiškęs vokiečių pasirodymo pabaigą, o lygiosios taip pat negarantavo patekimo į kitą etapą. Niekas rimtai nekalbėjo apie galimybę laimėti grupę, ypač po to, kai olandai vos prieš kelias dienas net 7:0 nušlavė Graikiją.
Tačiau ši pergalė leido Vokietijos rinktinei iš trečiosios vietos pakilti į pačią A2 grupės viršūnę. Dėl geresnio tarpusavio rungtynių balanso vokiečiai aplenkė ir graikus, ir Nyderlandus, nors pastarieji kartu su J. Kloppo komanda taip pat žengė į ketvirtfinalį. Tai buvo pati didžiausia Vokietijos pergalė prieš kaimynus nuo pat 1959 metų, leidžianti į 2027-uosius žengti su didžiuliu pagreičiu.
Prieš pat rungtynes kalbėjęs J. Kloppas televizijos ARD eteryje šmaikštavo: „Idealiu atveju įmušime penkis įvarčius.“
Ši pranašystė išsipildė su kaupu, o po finalinio švilpuko didžiuliu entuziazmu tryškęs strategas įvertino tiek pergalę, tiek ypatingą atmosferą.
„Šiandien vyko tikra beprotybė, tai buvo puikios futbolo rungtynės ir nuostabi patirtis, – džiaugėsi J. Kloppas. – Net nebūčiau drįsęs pasvajoti, kad turėsiu progą tai patirti Berlyne, stebint pilnam stadionui. Tai buvo išskirtinis mačas prieš labai stiprų varžovą.“
Vokiečiai įspūdingai pademonstravo savo jėgą ir surengė taktinį meistriškumo vakarą. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Florianas Wirtzas, po sykį pasižymėjo Derry Scherhantas, smūgiu galva įvartį pelnęs Nico Schlotterbeckas ir rungtynių pabaigoje tiksliai smūgiavęs Brajanas Gruda.
F. Wirtzas atkreipė dėmesį į skirtingus rungtynių kėlinius ir pasikeitusį komandos žaidimą po pertraukos.
„Pirmajame kėlinyje dar reikėjo įdėti labai daug darbo ir daug bėgti, – vertino F. Wirtzas. – Antrajame kėlinyje turėjome daugiau erdvės, todėl žaisti buvo tikrai smagu. Mes norime demonstruoti atakuojantį futbolą, toliau spausti varžovus ir mušti vis daugiau įvarčių.“
J. Kloppas atskleidė ir taktines rungtynių detales. Pasak jo, abi komandos stengėsi taikyti aukštą spaudimą.
„Mes norėjome atlikti ilgus perdavimus į priekį Kai kryptimi ir kovoti dėl antrųjų kamuolių, o olandai turėjo panašią idėją, – dėstė J. Kloppas. – Pirmajame kėlinyje mums reikėjo prisitaikyti ir atrasti savo žaidimą, nes kai kamuolys būdavo ant žemės, turėjome problemų. Tačiau vėliau pradėjome žaisti laisviau ir savo erdvėse sukūrėme neįtikėtinų dalykų.“
Pagrindą pergalei po praėjusį penktadienį sėkmingo pasirodymo prieš Serbiją (laimėta 3:1) padėjo D. Scherhantas, pirmajame kėlinyje pelnęs gražų įvartį ir išvedęs vokiečius į priekį 1:0. Berlyne gimęs futbolininkas atskleidė, kad šioms rungtynėms nupirko apie 50 bilietų savo šeimai ir draugams.
„Geriau mano gimtajame mieste viskas nė negalėjo susiklostyti, – džiaugėsi D. Scherhantas. – Tai tiesiog neįtikėtina“
Jei įprastą vakarą šis įvartis būtų tapęs pagrindiniu akcentu, tai F. Wirtzas viską pakėlė į dar aukštesnį lygį, kai pelnė fantastišką įvartį ir padidino pranašumą iki 2:0. Šis epizodas sužavėjo ir vyriausiąjį trenerį, kuris televizijos eteryje prisipažino: „Šiuos įvarčius aš dar kartą ir dar kartą žiūrėsiu šiąnakt, taip pat ateinančiomis savaitėmis bei mėnesiais.“
Kuriant antrąjį F. Wirtzo įvartį, po kurio rezultatas tapo 4:0, tikra puošmena tapo „Leipzig“ klube žaidžiančio B. Grudos rezultatyvus perdavimas, kai jis itin švelniai palietė kamuolį ir privertė stadioną sprogti iš emocijų. Rungtynių su Serbija didvyris sužaidė taip gerai, kad jau po dviejų mačų rinktinėje turėtų įsitvirtinti J. Kloppo puolimo schemose.
Paklaustas apie abu jaunuosius talentus – D. Scherhantą ir B. Grudą – strategas negailėjo pagyrų jų atsidavimui.
„Dabar mes turime juos abu, ir mano dangau, kaip jie moka žaisti futbolą, – teigė J. Kloppas. – Tačiau tai, kiek jie šiandien dirbo ir privalėjo dirbti, yra tiesiog žiauru. Būtent tai galiausiai ir suformuoja komandą. Žaisti futbolą moka ir kiti, bet viską lemia tai, kiek aistros ir pastangų įdedi.“
J. Kloppas prie Vokietijos rinktinės vairo stojo šią vasarą, kai po nuviliančio pasirodymo ir iškritimo 2026 metų pasaulio čempionato šešioliktfinalyje pakeitė Julianą Nagelsmanną. Baigdamas pirmuosius kalendorinius metus rinktinėje, treneris atskleidė savo pirminius įspūdžius.
„Vasara, kai tik atėjau, turėjau tokį jausmą, kad reikia gerokai išgerti, jog Vokietijos rinktinė atrodytų gražiai, – vaizdingai kalbėjo J. Kloppas. – Tačiau aš atvykau čia ir tiesiog beprotiškai įsimylėjau šią komandą. Čia esantys vaikinai yra nuostabūs futbolininkai ir puikūs charakteriai, nors iš išorės viskas atrodė kitaip.“
Anot stratego, su tokiais žaidėjais galima nuveikti labai daug, todėl dabar svarbiausia yra tiesiog pasitikėti procesu.
„Mes turime gana gerą futbolo idėją ir tai gali puikiai veikti, – vertino J. Kloppas. – Jei mes priversime šiuos itin talentingus vyrukus bėgti, varžovams nebus jokio džiaugsmo žaisti prieš mus. Tai yra labai, labai ypatinga grupė.“
Tęsdamas mintį apie komandos ateitį, treneris akcentavo gerų emocijų ir palaikymo svarbą.
„Manau, kad kiekvienas šiandien čia buvęs žmogus namo grįžta su šypsena veide ir bent pusmetį neabejos Vokietijos rinktine. Mums tiesiog reikia pasitikėjimo, kad viskas eina teisinga kryptimi“, – dėstė J. Kloppas.
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