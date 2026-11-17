Šeštadienį Neringoje pūtė labai stiprus ir gūsingas, 8–14 m/s šiaurės vakarų vėjas. Tokiomis sąlygomis vėjaračiai ant aerodromo asfalto skriejo itin dideliu greičiu, o sportininkams teko ne tik greitai važiuoti, bet ir suvaldyti staigius gūsius. Sekmadienį vėjas pasisuko į pietvakarius ir šiek tiek aprimo iki 7–10 m/s, tačiau išliko stiprus, tad kova dėl medalių tęsėsi iki paskutinių lenktynių.
Per dvi dienas daugelyje klasių surengta po 8–9 lenktynes. Varžybose dalyvavo 31 sportininkas iš Lietuvos ir 5 iš Lenkijos. Sportininkai buvo suskirstyti į devynias klases pagal svorį ir vėjaračių tipą: nuo jauniausių ir lengviausių pilotų „Ultra Light“ klasės iki „Performance Super Heavy“.
„Performance“ klasėse – atkakli kova
„Performance Super Heavy“ klasėje nugalėjo Antanas Golubovskis (Neringa), antras finišavo Edgaras Brigmanas (Vilnius), o trečias – lenkas Krystian Śliwiński (Mikolaikai).
Įtempčiausia kova vyko „Performance Heavy“ klasėje. Čempionu tapo Gediminas Petrauskas (Priekulė), vos vienu tašku aplenkęs renginio organizatorių Matą Mizgirį (Neringa). Trečias liko Robertas Mosėjus (Tytuvėnai).
„Performance Middle“ klasėje čempionu tapo Karolis Atkočaitis (Neringa), aplenkęs Rytį Alksnevičių (Kaunas) ir Martyną Lipskį (Šiauliai).
„Performance Light“ klasėje visas prizines vietas užėmė šiauliečiai: nugalėtoja Jovilė Gedmontaitė vos trimis taškais aplenkė Gretą Kalinauskaitę, trečia liko Rūta Mažunavičiūtė.
Jaunoji karta – tarp lyderių
Gausiausioje, „Ultra Light“ klasėje, kurioje varžėsi aštuoni sportininkai, nugalėjo Teresė Mizgirytė, antras liko Jonas Mizgiris (abu – Neringa), o trečias – Dominykas Baliutavičius (Šiauliai). „Light“ klasėje nugalėjo Matas Jorudas, antras liko Jonas Mažunavičius, trečia – Vėja Dumšaitė (visi – Šiauliai).
„Middle“ klasėje nugalėjo Aronas Skalandis (Šiauliai), antras finišavo Vytautas Talalas (Panevėžys), o trečias – lenkas Pawel Fiett. „Heavy“ klasėje čempiono vardą iškovojo klaipėdietis Aurimas Baužys. „Super Heavy“ klasėje nugalėjo Gediminas Baltušis (Kupiškis), o dėl antrosios vietos kovojo du sportininkai, surinkę po vienodai – 19 taškų. Galiausiai antras liko Dainius Juškevičius (Panevėžys), trečias – Arvydas Gutauskas (Marijampolė).
Čempionatas tradiciškai organizuojamas per Neringos miesto gimtadienio šventes – šiemet miestas šventė 589-ąjį gimtadienį. „Dalyviai džiaugėsi puikiomis oro sąlygomis ir gausiais Neringos miesto gimtadienio renginiais. Daugelis atvyko su šeimomis, nes tie, kurie neburiuoja, galėjo dalyvauti gimtadienio šventės programoje“, – sakė čempionato organizatorius Matas Mizgiris.
Varžybas organizavo Lietuvos ledrogių ir vėjaračių asociacija (LLJIVA). Išsamūs rezultatai: www.regattas.eu.
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