Penktoji pasaulio raketė turėjo atlaikyti ne tik varžovo pasipriešinimą, bet ir gausiai į areną susirinkusių italų sirgalių palaikymą savo šalies tenisininkui. Vis dėlto 2020 metų ATP finalinio turnyro čempionas išliko šaltakraujiškas ir neleido šeimininkų numylėtiniui pasiekti pergalės.
Pirmajame sete F. Cobolli ne kartą išsisuko iš sudėtingų situacijų. Italas neutralizavo net šešis varžovo turėtus „break pointus“, o vienu įspūdingiausių epizodų tapo jo atliktas smūgis, kai rezultatas buvo 3:4 (30:40). Vis dėlto pratęsime D. Medvedevas pasirodė pranašesnis ir išsiveržė į priekį.
Antrajame sete rusas dar labiau padidino spaudimą. Septintajame geime jis laimėjo varžovo padavimų seriją, o vėliau užtikrintai užbaigė susitikimą.
D. Medvedevas laimėjo 83 proc. (34 iš 41) taškų po pirmojo padavimo. Rusas taip pat pagerino tarpusavio susitikimų su F. Cobolli rezultatą – dabar jis pirmauja 3-1.
ATP finaliniame turnyre D. Medvedevas dalyvauja septintą kartą. 2019–2024 metais jis nepraleido nė vieno sezono finalo, o 2020-aisiais iškovojo čempiono titulą. Tuomet rusas pakeliui link titulo nugalėjo Novaką Djokovičių, Rafaelį Nadalį ir Dominicą Thiemą.
2025 metais D. Medvedevas į turnyrą nepateko, tačiau šį sezoną sugrįžo į elitą. Jis iškovojo keturis ATP turnyrų titulus ir pasiekė 53 pergales – daugiau mačų šiemet laimėjo tik Alexanderis Zverevas (66).
Kitą mačą Ivano Lendlo grupėje D. Medvedevas žais trečiadienį su Carlosu Alcarazu.
Tuo metu F. Cobolli patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Italas kitame susitikime mėgins atsitiesti prieš Francesą Tiafoe. Iki šiol ATP finalinio turnyro vienetų varžybose pergalę yra iškovoję tik trys Italijos tenisininkai – Matteo Berrettini, Jannikas Sinneris ir Lorenzo Musetti.
Turnyre dalyvauja 8 elitiniai tenisininkai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.