Saint Mary's universiteto „Gaels“ (4/1) namie 94:78 (44:38, 50:40) nugalėjo Portlando valstybinio universiteto „Vikings“ (2/3).
Mantas Juzėnas vedė į pergalę – 37 minutės, 32 taškai (4/9 dvitaškių, 7/11 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 8 atkovoti, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
what a night for the birthday boy 🥳 Tradition Built. Excellence Earned. https://t.co/mYpNds0k9dREKLAMAREKLAMA— Saint Mary's Hoops (@saintmaryshoops) November 17, 2026
Vos 2,1 taško praėjusį sezoną rinkusiam lietuviui tai tapo rezultatyviausiu karjeros maču.
M.Juzėnas tapo jau ketvirtu NCAA lietuviu, šį sezoną perkopusiu 30 taškų ribą – jis prisijungė prie Motiejaus Krivo, Nojaus Indrušaičio ir Pauliaus Murausko.
Portlando ekipoje nuo suolo kilo Gantas Križanauskas, per 12 minučių likęs be taškų (0/1 tritaškio), atlikęs rezultatyvų perdavimą ir kartą prasižengęs.
Clemsono universiteto „Tigers“ (4/1) namie 87:51 (38:28, 49:23) nugalėjo Citadelės universiteto „Bulldogs“ (3/2).
Liutauras Lelevičius pasirodė starto penkete ir per 21 minutę surinko 6 taškus (2/2 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 2 klaidas ir 3 pražangas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.