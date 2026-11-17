Erginas Atamanas į 20 krepšininkų sąrašą įtraukė ir Eurolygos klubams priklausančius Furkaną Korkmazą, Metecaną Bireną, Onuralpą Bitimą, Ercaną Osmanį ir Sertačą Šanlį.
Turkams trūks Cedi Osmano, kuris yra patyręs menisko traumą ir negali rungtyniauti.
Turkų kandidatai: Berkas Ugurlu, Dogušas Ozdemiroglu, Egehanas Arna, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Haltali, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Malachi Flynnas, Metecanas Birsenas, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Omeras Kutluay‘us, Ruzgaras Opcunas, Šertačas Šanli, Šehmusas Hazeras, Yavuzas Gultekinas, Yigitas Arslanas, Yigitas Onanas ir Yigitcanas Saybiras.
Turkai artimiausiame „lange“ susitiks su Italija išvykoje ir Islandija namuose. Turkija varžosi vienoje grupėje su lietuviais.
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