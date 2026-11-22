Pagrindinis O. Vaštako šių metų tikslas buvo Lietuvos automobilių ralio čempionato „BMW Cup“ nugalėtojo titulas. Šį uždavinį kupiškėnui pavyko įgyvendinti, nors sezonas klostėsi ne visai taip, kaip buvo galima tikėtis po pirmųjų etapų.
„Tikslas buvo važiuoti ir laimėti čempionatą. Šį uždavinį įvykdėme. Aišku, šiek tiek gaila, kad nepavyko iki čempiono titulo atvežti ir šturmano Artūro Laukio, nes jis praleido vieną etapą. Todėl oficialiai čempionu tapau tik aš, o ne visas ekipažas. Tačiau manau, kad sezoną vis tiek galime vadinti čempionišku. Pirmajame etape su manimi važiavo Emilis Kucka, o likusiuose penkiuose – Artūras Laukys. Abu šturmanai savo darbą atliko labai gerai ir leido man maksimaliai susikoncentruoti į vairavimą“, – pasakojo O. Vaštakas.
Sezono pradžioje dominavo, tačiau vėliau konkurentai privertė pasitempti
Pasak lenktynininko, pirmoji sezono pusė klostėsi itin sėkmingai. O. Vaštakas demonstravo aukštą tempą, o susikrauta persvara prieš varžovus leisdavo gana užtikrintai kontroliuoti situaciją. Vis dėlto antroje sezono pusėje konkurencija gerokai išaugo.
Didžiausią spaudimą čempionato lyderiui pradėjo kelti Andrius Grigaitis, kuris su kiekvienomis varžybomis vis labiau artėjo prie O. Vaštako demonstruojamo tempo.
„Pirmuosius etapus laimėjome gana lengvai. Turėjome gerą tempą, pavykdavo susikrauti solidžią persvarą. Tačiau vėliau Andrius Grigaitis pradėjo artėti ir antroje sezono pusėje jau nebebuvo taip ramu. Teko rimtai pakovoti. Bet būtent tai ir padarė sezoną įdomesnį. Manau, kad ši konkurencija buvo naudinga tiek mums, tiek varžovams, nes tobulėji tik tada, kai yra konkurencija. Džiaugiuosi, kad tą spaudimą atlaikėme ir pasiekėme savo tikslą“, – teigė O. Vaštakas.
Nors kova trasose vis aštrėjo, techniniu automobilio patikimumu sportininkas skųstis negalėjo. Anot jo, mechanikai atliko nepriekaištingą darbą, o visas sezono problemas iš esmės lėmė ne technikos kaprizai, bet paties ekipažo klaidos.
„Reikia labai pagirti mechanikus. Jų indėlis į šį rezultatą buvo milžiniškas. Per visą sezoną neturėjome jokių savaiminių techninių gedimų. Visos problemos buvo tik tos, kurias patys susikūrėme. Nors tai yra „BMW Cup“ automobilis, kuris važiuojant dideliu tempu tikrai gali gesti, kiekvienoms varžyboms jis buvo paruoštas nepriekaištingai“, – sakė lenktynininkas.
Rokiškyje automobilį po avarijos atstatė greičiau nei per valandą
Vienas įsimintiniausių sezono epizodų O. Vaštakui nutiko Rokiškyje, kur sportininkas patyrė pirmąjį savo ralio karjeros incidentą. Pirmosios varžybų dienos pabaigoje jo vairuojamas BMW trenkėsi į atitvarus.
Lenktynininkas neslepia, kad avariją nulėmė paprasta vairavimo klaida, kurios pasekmės galėjo būti gerokai skaudesnės.
„Tai buvo pirmasis mano incidentas ir, sakyčiau, labai kvailas. Net nėra ką daug analizuoti. Iškart buvo aišku, kad tiesiog reikėjo stabdyti anksčiau, o aš dar bandžiau ilgiau išlaikyti nuspaustą akceleratorių. Padariau klaidą, tačiau iš susidariusios situacijos galiausiai išsisukome geriausiai, kaip tik galėjome“, – prisiminė O. Vaštakas.
Po smūgio automobilis atrodė gerokai apgadintas, o mechanikams teko tikras išbandymas. Kadangi incidentas įvyko pirmosios dienos pabaigoje, remontui skirtas laikas buvo itin ribotas. Vis dėlto prie darbų prisijungus ir kitų komandų mechanikams, BMW pavyko atstatyti greičiau nei per valandą.
„Kai finiše po avarijos išlipau ir pamačiau automobilį, atrodė, kad laukia tikrai sudėtinga situacija. Tačiau mechanikai padarė neįtikėtinai didelį darbą. Prisidėjo ir kitų komandų žmonės, todėl per mažiau nei valandą automobilis buvo sutvarkytas. Kitą dieną jau galėjome važiuoti be jokių problemų, sugrįžome į antrąją vietą. Manau, kad iš tos situacijos išspaudėme absoliutų maksimumą“, – pasakojo sportininkas.
Dar vienas nemalonus epizodas laukė Elektrėnų ralyje. Į šias varžybas O. Vaštakas atvyko turėdamas galimybę anksčiau laiko užsitikrinti „BMW Cup“ nugalėtojo titulą, tačiau planus sujaukė pramuštas variklio karteris.
Dėl šio incidento ekipažas buvo priverstas pasitraukti iš varžybų ir pirmą kartą sezone nepasiekė finišo.
„Elektrėnuose jau galėjome uždaryti čempionato klausimą, tačiau pramušėme karterį ir nefinišavome. Tai buvo vienintelis mūsų nebaigtas ralis per visą sezoną. Visuose kituose etapuose pasirodėme gerai. Manau, kad sezoną išpildėme, patobulėjome ir pasiekėme tai, ko siekėme“, – apibendrino O. Vaštakas.
Tapti šturmanu paskatino prisiminimai apie paties debiutą
Ne mažiau įdomi šių metų O. Vaštako istorija susiklostė Lietuvos automobilių mini ralio čempionate. Čia jis įsitaisė ne už vairo, o šturmano sėdynėje ir visą sezoną talkino ralio debiutantui Gediminui Užkurėliui.
Įdomu tai, kad iš pradžių tokio bendradarbiavimo nė vienas iš sportininkų neplanavo. Viskas prasidėjo nuo paprasto prašymo padėti išmokti dirbti su stenograma.
„Gediminas man parašė ir paklausė, ar galėčiau jam padėti su stenograma. Išvažiavome į pirmą treniruotę, bet tuo metu net minčių nebuvo, kad aš jam šturmanausiu visą sezoną. Daviau patarimų, pamokų ir pamačiau, kad žmogus tikrai klauso, įsiklauso į pastabas ir tobulėja. Tačiau artėjo pirmasis etapas, o Gediminas vis dar neturėjo šturmano. Jis svarstė, kad galbūt galėtų važiuoti su tėčiu, kuris taip pat neturėjo tokios patirties“, – pasakojo O. Vaštakas.
Būtent tuomet kupiškėnas prisiminė savo paties debiutą ralyje. Pirmosiose varžybose jam šturmanavo patyręs Ervinas Snitkas, kurį O. Vaštakas vadina vienu geriausių šalies šturmanų. Ši patirtis padėjo suprasti, kokią didelę reikšmę pradedančiajam lenktynininkui gali turėti patikimas ir patyręs žmogus greta.
„Prisiminiau save, kai pirmą kartą sėdau prie ralio automobilio vairo. Man tuomet šturmanavo Ervinas Snitkas ir aš puikiai supratau, kiek daug reiškia geras šturmanas. Todėl pagalvojau, kad turiu padėti Gediminui jo pirmajame sezone. Taip ir nusprendžiau sėsti šalia jo“, – prisiminė sportininkas.
Pirmame ralyje – išvažiavimas nuo kelio jau antrame posūkyje
Pirmasis bendras O. Vaštako ir G. Užkurėlio startas Kėdainiuose iškart parodė, kad lengvo sezono tikėtis neverta. Ralio debiutantas jau antrajame posūkyje nesuvaldė automobilio ir išvažiavo nuo kelio, o vėliau dar vienas incidentas nutiko greičio gesinimo zonoje, kur ekipažas atsidūrė griovyje.
„Po pirmųjų incidentų pagalvojau, kad turėsime mes čia reikalų. Mačiau, kad Gediminas labai nori lėkti, yra drąsus, tačiau kartu pastebėjau ir kitą svarbų dalyką – jis manęs klauso. Antroje ralio sekcijoje jis jau buvo įgyvendinęs visas mano pastabas ir korekcijas. Pradėjome važiuoti tiksliai pagal stenogramą ir pamačiau, kad galime siekti rezultato“, – pasakojo O. Vaštakas.
Nors net ir po šių varžybų sportininkai dar nebuvo galutinai apsisprendę dėl viso sezono, pirmasis bendras startas leido suprasti, kad toks bendradarbiavimas turi potencialo.
Galiausiai ekipažas su „Mitsubishi Colt“ automobiliu įveikė visą mini ralio sezoną ir SGC-3 klasėje iškovojo antrąją vietą.
O. Vaštakas neslepia, kad sėdėti šturmano vietoje jam kartais būdavo net baisiau nei pačiam vairuoti. Ypač žinant, kad G. Užkurėlis pasižymi drąsiu ir gana aštriu vairavimo stiliumi.
„Gediminas yra tikrai aštrus vairuotojas. Pirmasis ralis tą labai aiškiai parodė. Tiesa, ne visada aštrumas reiškia greitį. Jeigu su tuo savo „Coltu“ kažkur posūkį pravažiuosi skersas, tai dar nereiškia, kad važiuoji greitai. Bet svarbiausia, kad Gediminas labai imlus informacijai. Jis drąsiai važiavo, mokėsi ir nuolat tobulėjo“, – komandos draugą apibūdino O. Vaštakas.
Anot jo, dar prieš sezoną buvo sunku patikėti, kad nedidelis „Mitsubishi Colt“ automobilis galėtų sėkmingai konkuruoti stiprioje klasėje, kurioje varžosi ir BMW vairuojantys sportininkai.
„Iš pradžių man atrodė, kad tas automobilis apskritai nėra sutvertas raliui. Tačiau Gediminas parodė, kad geras vairuotojas su tinkamu požiūriu gali pasiekti labai daug. Su tokia technika stiprioje klasėje iškovota antroji vieta tikrai yra geras rezultatas“, – džiaugėsi šturmanas.
Ateities planuose – galimybė tęsti bendradarbiavimą
O. Vaštakas pripažįsta, kad sezonas šturmano pozicijoje suteikė ir jam pačiam nemažai naujų žinių. Teko gilintis į darbą su laiko korta, tobulinti stenogramos skaitymo įgūdžius ir priprasti prie visiškai kitokio vaidmens ekipaže.
Vis dėlto kol kas persėsti į šturmano vietą aukščiausiame Lietuvos ralio čempionato lygyje jis nesiryžtų. Pasak sportininko, ten demonstruojami greičiai pareikalautų dar daugiau patirties.
„Lietuvos automobilių ralio čempionate savęs kaip šturmano kol kas nelabai įsivaizduoju. Manau, kad ten greičiai man dar būtų per dideli. Ir ralio sprinte tikrai nesėsčiau šalia bet kurio vairuotojo. Tačiau su Gediminu, manau, dar tikrai važiuočiau. Aš juo pasitikiu kaip vairuotoju, jis pasitiki manimi. Jaučiame, kad automobilyje nebedarome nesąmonių, nors aštresnių momentų per šį sezoną kartu turėjome turbūt net daugiau nei aš savo čempionate“, – šypsojosi O. Vaštakas. Kupiškėnas teigia, kad abu šių metų vaidmenys – tiek vairuotojo, tiek šturmano – leido į automobilių sportą pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Viename čempionate teko atlaikyti vis didėjantį konkurentų spaudimą ir kovoti dėl nugalėtojo titulo, kitame – dalytis patirtimi su ralio naujoku ir stebėti jo progresą.
„Esu patenkintas abiem sezonais – tiek savo, tiek tuo, kurį įveikėme kartu su Gediminu. Buvo daug patirčių, naujų pamokų ir gerų emocijų. O kas laukia kitais metais, dar matysime. Dėliosime didesnius ar mažesnius planus ir žiūrėsime, kokias finansines galimybes tam turėsime“, – sakė O. Vaštakas.
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