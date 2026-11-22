„Prologas kaip visada nėra mano stiprioji pusė, dar sunku susikaupti. Pripjoviau grybo: ir apsisukau, ir grįžau, ir nelabai spaudžiau. Nenorėjau per daug reikalų prisidaryti prologe ir važiavau saugiai tam, kad nesusigadinčiau nuotaikos prieš startą rytoj. Keturratis važiuoja labai gerai, komandos nuotaika gera, laukiam lenktynių dienos“, – grįžęs į bivaką kalbėjo A. Kanopkinas
Jau rytoj, pirmadienį, dalyviai startuos pirmajame pilname greičio ruože. Jų lauks 226 sportiniai kilometrai ir dar 110 kilometrų pervažiavimuose – iš viso 336 kilometrų diena, kurios finišas numatytas Madinat Zayed bivake.
A. Kanopkinui tai bus ir pirmoji rimta šio ralio diena kovoje dėl svarbiausio sezono tikslo. Prieš finalinį W2RC etapą sportininkas keturračių įskaitoje turi 63 čempionato taškus, o artimiausias jo varžovas Leonardo Martinezas – 40. Persvara solidi, tačiau pasaulio čempiono titulas dar neužtikrintas, todėl per penkias artėjančias lenktynių dienas svarbu ne tik išlaikyti aukštą tempą, bet ir išvengti klaidų bei pasiekti finišą.
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