Sėkmingai įveikę administracines ir technines patikras, sportininkai jau išbandė savo techniką bandomajame greičio ruože, o pirmadienį stos prie pirmojo įskaitinio etapo starto linijos.
„Šiandien praėjome administracinę ir techninę komisijas. Viskas gerai, jokių problemų nebuvo. Dabar važiuosime į testinį greičio ruožą pasižiūrėti, ar per atostogas neprapuolė mūsų įgūdžiai. Tai bus paskutinės mūsų varžybos šių metų pasaulio ralio reido čempionato sezone“, – prieš bandomuosius važiavimus pasakojo „Izoton Sport“ komandos pilotas M. Sidabras.
Šios varžybos lietuviams bus penktasis ir paskutinis šių metų pasaulio ralio reido čempionato etapas. Po keturių jau įvykusių etapų „Izoton Sport“ duetas SSV klasės metinėje įskaitoje užima antrąją vietą, todėl būtent Jungtiniuose Arabų Emyratuose paaiškės galutinė jų pozicija čempionate.
Vis dėlto sportininkai pripažįsta, kad laukiančios lenktynės bus vienos sudėtingiausių šį sezoną. Skirtingai nei ankstesniuose etapuose, čia didžiausiu iššūkiu taps ne akmenuoti ar žvyro keliai, o didžiulės smėlio kopos, kuriose reikės visiškai kitokio vairavimo stiliaus.
„Šiame regione esame buvę praėjusiais metais, kai treniravomės su Antanu Juknevičiumi, todėl šiek tiek praktinių ir teorinių žinių jau turime. Mūsų tikslas – važiuoti atsargiai, niekur neperspausti, nes pavojai čia sunkiai pastebimi. Daug staigiai lūžtančių kopų keterų, todėl labai greitai galima prisivirti didelių reikalų“, – prieš startą kalbėjo E. Česokas.
Šturmanas neslėpė, kad smėlynų specifika lietuviams nėra pati palankiausia. Abu ekipažo nariai labiau mėgsta tradiciniam raliui būdingas trasas, kuriose galima palaikyti didesnį greitį ir agresyviau atakuoti posūkius.
„Mes esame labiau ralistai. Mėgstame greitesnius greičio ruožus, kuriuose yra žvyro, akmenų. O čia važiuoti reikės kardinaliai kitaip. Dabar valomės oranžinius šalmų stikliukus ir ruošiamės pirmajam išvažiavimui į trasą“, – su šypsena sakė šturmanas.
Sekmadienį sportininkai turėjo galimybę išbandyti savo techniką bandomajame greičio ruože. Nors organizatoriai rengė ir oficialų prologą, jo rezultatai buvo aktualūs tik motociklininkams, kuriems pagal pasiektus laikus nustatoma starto tvarka. Automobilių ir SSV klasių dalyviams bandomųjų važiavimų laikai įtakos varžybų įskaitai neturėjo.
Po pasirodymo trasoje M. Sidabras pasakojo, kad pirmasis susipažinimas su varžybų sąlygomis praėjo sklandžiai, o pats ruožas buvo gerokai artimesnis tradiciniam raliui nei laukiančios lenktynės dykumoje.
„Testinis greičio ruožas nebuvo ilgas, vos septyni kilometrai. Tai buvo labiau slalomas ant smėlio, gana ralinis ruožas. Ernestas vos spėjo diktuoti, kur į kairę, kur į dešinę. Rytoj jau prasidės tikrosios varžybos. Po keturių sezono etapų esame antroje metinės įskaitos vietoje ir būtent čia spręsis, kokią galutinę poziciją užimsime šių metų sezone. Mums tai labai svarbios varžybos. Po jų labai daug kas paaiškės“, – kalbėjo M. Sidabras.
Po testinio greičio ruožo lietuviai sudalyvavo ir oficialioje varžybų atidarymo ceremonijoje, kurioje iškėlė Lietuvos trispalvę.
Pirmadienį – pirmasis rimtas išbandymas dykumoje
Lapkričio 23 dieną „Abu Dhabi Desert Challenge“ dalyvių laukia pirmasis įskaitinis etapas, kuriame ekipažai keliaus iš Al Aino į Madinat Zajedą. Bendras dienos maršruto ilgis sieks 344 kilometrus, o greičio ruožo distancija pagal organizatorių pateiktą schemą sudarys 227 kilometrus.
Organizatorių duomenimis, net 72 procentus pirmojo greičio ruožo trasos sudarys smėlis ir kopos. Dar 11 procentų drieksis išdžiūvusių ežerų dugnu, 9 procentus sudarys grunto keliai, o 8 procentus – asfaltuotos atkarpos.
Tai reiškia, kad jau pirmąją varžybų dieną ekipažams teks prisitaikyti prie sudėtingų dykumos sąlygų. Čia svarbus bus ne tik greitis, bet ir tikslus navigavimas, gebėjimas įvertinti kopų reljefą bei išvengti klaidų, kurios smėlynuose gali kainuoti itin daug laiko.
Iš viso „Abu Dhabi Desert Challenge“ dalyvių laukia penki įskaitiniai etapai. Varžybų finišas numatytas penktadienį, lapkričio 27 dieną, Al Aine, kur ir paaiškės galutiniai šių metų pasaulio ralio reido čempionato rezultatai.
Daugiau informacijos apie „Izoton Sport“ ekipos pasirodymą paskutiniame Pasaulio ralio čempionato etape Abu Dabyje galima rasti komandos „Facebook“ paskyroje.
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