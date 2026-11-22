Prie tokio rezultato labiausiai prisidėjo Niyah Becker, kuri per kiek daugiau nei 17 minučių pelnė 26 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 38 naudingumo balus. Puikiai pasirodė ir Gabija Meškonytė, prie pergalės pridėjusi 16 taškų, 7 atkovotus kamuolius bei 5 rezultatyvius perdavimus.
Vilnietės savo pranašumą pradėjo kurti nuo pirmųjų minučių. Po dviejų kėlinių viešnios pirmavo 59:27, tačiau ryškiausias rungtynių lūžis įvyko po ilgosios pertraukos. Trečiajame ketvirtyje „Kibirkštis“ varžovėms leido pelnyti vos 3 taškus, o pačios surinko 26. Paskutiniajame kėlinyje sostinės ekipa pridėjo dar 36 taškus ir užtikrintai užbaigė susitikimą.
Alytaus komandai sunkiai sekėsi atrasti savo žaidimą puolime. Šeimininkės pataikė vos 22,4 proc. metimų iš žaidimo ir suklydo 24 kartus. Rezultatyviausiai alytiškių gretose rungtyniavo Justina Leskauskaitė, pelniusi 16 taškų ir atkovojusi 8 kamuolius.
Šeimininkės surinko vos 4 naudingumo balus, daugiau nei pusė komandos žaidėjų buvo „neigiamos“. 45-erių Milda Sauliūtė sužaidė 29 minutes, per kurias prarado 9 kamuolius.
„Kibirkštis“: Niyah Becker 26 (6 atk. kam., 38 naud. bal.), Gabija Meškonytė 16 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. bal.), Giedrė Labuckienė 14 (8 atk. kam.), Justina Miknaitė 14, Zoe Wadoux 12, Brigita Sinickaitė ir Nausia Woolfolk po 8, Anna Makurat 7.
„Alytus“: Justina Leskauskaitė 16 (8 atk. kam.), Saulė Mikelionytė 7., Doilė Saurazaitė 6, Milda Sauliūtė ir Rūta Stipra po 4, Ninel Merkotun 3.
„Neptūnas“ užtikrintai pranoko Rygos ekipą 58 taškų skirtumu
Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) A divizione Klaipėdos „Neptūnas“ (5/3) iškovojo įspūdingą pergalę. Klaipėdietės namuose 105:47 (33:8, 25:18, 30:12, 17:9) sutriuškino Rygos „TTT Juniors“ (1/7) krepšininkes.
Šeimininkės rungtynes pradėjo itin užtikrintai ir jau pirmajame ketvirtyje susikrovė 25 taškų pranašumą (33:8). Antrajame kėlinyje viešnioms pavyko kiek pristabdyti varžoves, tačiau į ilgąją pertrauką Klaipėdos ekipa išėjo pirmaudama 58:26.
Po pertraukos klaipėdietės ir toliau diktavo rungtynių tempą. Trečiąjį ketvirtį laimėjusios 30:12, šeimininkės padidino persvarą iki 50 taškų, o paskutiniajame kėlinyje galutinai įtvirtino pergalę 58 taškų skirtumu.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Taylor O’Brien, pelniusi 33 taškus, atkovojusi 4 kamuolius, atlikusi 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkusi 38 naudingumo balus.
Įspūdingą pasirodymą surengė ir Urtė Čižauskaitė, kuri pelnė 23 taškus, atkovojo net 20 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 48 naudingumo balus. Anastasia Warren pridėjo 14 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus, o Monika Dokšaitė bei Miglė Kisarauskaitė pelnė po 12 taškų.
Rygos komandoje rezultatyviausia buvo Eliza Omula, surinkusi 10 taškų ir atkovojusi 6 kamuolius. Darina Ivanova pridėjo 9 taškus, o Zane Dzenite ir Monta Čulkstena pelnė po 7.
„Neptūnas“: Taylor O’Brien 33 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 38 naud. bal.), Urtė Čižauskaitė 23 (20 atk. kam., 5 rez. perd., 48 naud. bal.), Anastasia Warren 14 (7 rez. perd.), Monika Dokšaitė ir Miglė Kisarauskaitė po 12, Ereauna Hardaway 9.
„TTT Juniores“: Eliza Omula 10 (6 atk. kam.), Darina Ivanova 9, Zane Dzenite ir Monta Čulkstena po 7, Adele Priedite 6, Nadine Graudina 5.
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