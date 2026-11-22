Itin prastai rungtynes pradėję Hansi Flicko auklėtiniai po pertraukos pakeitė rungtynių eigą savo naudai ir 3:2 nugalėjo „Villarreal“ komandą.
Rungtynes „Barcelona“ pradėjo tiesiog košmariškai. Jau penktąją minutę klaida leido Tajonui Buchananui išvesti svečius į priekį.
Negana to, nespėjus atsitokėti, katalonų atstovai buvo priversti dar kartą traukti kamuolį iš savo vartų tinklo. Puikus perdavimas leido Tanitoluwai Oluwaseyi atsidurti geroje situacijoje ir jis nepriekaištingu smūgiu padvigubino „Villarreal“ persvarą.
Progą atsitiesti „Barcelona“ turėjo 23-ąją minutę. Visgi, Lamine`as Yamalis nuo 11 m. žymos pataikė į vartų konstrukciją ir rezultatas nepakito.
Po pertraukos „Barcelona“ galiausiai pelnė savo įvartį. Gerardas Martinas laiku įkirto į baudos aikštelę ir uždarė komandos draugo perdavimą.
Rezultatą išlygino puikią formą demonstruojantis Ferminas Lopezas, kuris pademonstravo šaltakraujiškumą baudos aikštelėje. Tuo tarpu į priekį „Barcelona“ įsiveržė po to, kai krito įvartis į savo vartus. Nelaimėliu tapo Pau Navarro.
Per likusį rungtynių laiką „Barcelona“ buvo arčiau savo 4 įvarčio, nei jų varžovai.
Su 36 taškais „Barcelona“ pirmauja „La Liga“ pirmenybėse.
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