Įspūdingą pergalių seriją pratęsė Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda, jau trečią kartą iš eilės laimėjusi minimaliu skirtumu. Prieš ketvirtoje vietoje esančią „Pieno žvaigždžių“ ekipą neatsilaikė ir antroje pozicijoje esanti vicečempionė Vilniaus „Šviesa“. Namuose žaidę pasvaliečiai po dramatiškos kovos išplėšė pergalę 34:33 (17:16).
„Pieno žvaigždės“ vienu įvarčiu laimėjo ir prieš tai vykusias dvejas rungtynes – namuose 37:36 įveiktas Kauno „Granitas-Karys“, o svečiuose 34:33 nugalėta Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komanda.
„Kovojo kaip trys muškietininkai“
„Labai džiugu, kad komanda po truputį atranda savo žaidimą. Šiandien vyrai kovojo iki galo. Gaila, kad šiuo metu turime gana trumpą atsarginių žaidėjų suolelį, nes yra nemažai traumuotų žaidėjų, kurie tikrai galėtų mums pagelbėti. Bet džiugu, kad vaikinai atidavė visas savo jėgas ir kovojo kaip trys muškietininkai – visi už visus ir visi už vieną“, – teigė „Pieno žvaigždžių“ komandos trenerio asistentė Kristina Kvedarienė.
Nugalėtojus į priekį vedė Andrijus Kasai, pelnęs net 14 įvarčių. Modestas Štarolis prie pergalės pridėjo 8 įvarčius, Titas Janušonis – 6, Oleksandras Kasai – 3.
„Šviesos“ komandai Š. Ugianskis pelnė 7 įvarčius, Tauras Pundinas ir Ernestas Stvolas – po 5, Coltonas Theodoras Kuypersas, Rapolas Valadka ir Domantas Ivanauskas – po 3.
„Buvo kovingos rungtynės ir visą susitikimą vyko labai lygi kova. Pralaimėjimą lėmė viena klaida šen, kita klaida ten. Sveikinimai pergalę iškovojusiai varžovų komandai“, – sakė vienas „Šviesos“ atakų lyderių Ernestas Stvolas.
Permainingose rungtynėse – kauniečių pergalė
Kitose rungtynėse trečią vietą užimantis Kauno „Granitas-Karys“ namuose po permainingos kovos 32:30 (21:14) palaužė penktoje pozicijoje esančios „Varsa-Stronglasas“ komandos pasipriešinimą.
„Rungtynių pradžia buvo sunkoka, bet vėliau įsibėgėjome ir turėjome gan saugią persvarą. Tačiau antrame kėlinyje išėjome į aikštę kažkokie apsnūdę ir gynyboje nedarėme to, ką buvome sutarę. Didžiausia antro kėlinio problema tapo metimų realizacija. Galbūt per anksti patikėjome pergale ir antras kėlinys buvo tikras nervų kratinys. Džiugina tai, jog nepaisant svyravimų, pasiekėme pergalę“, – komentavo „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 8 įvarčius pelnęs ir asmeninį rekordą pasiekęs Rokas Alekšiūnas. Simas Butkus prie pergalės pridėjo 7 įvarčius, Mehdi Berry – 6, Ernestas Guogis – 5, Marius Kairys – 3. „Granito-Kario“ vartininkas Nojus Želnieraitis atrėmė net 14 metimų.
Alytaus komandai Eimantas Tumasonis ir Andrius Montvilas pelnė po 8 įvarčius, Gabrielius Civinskas ir Simonas Babarskas – po 5, Manvydas Lazauskas – 3.
„Sirgaliams tokios rungtynės turėjo patikti, nes vyko permaininga kova. Buvo du skirtingi kėliniai. Deja, blogos 20 minučių kainavo visas rungtynes ir lėmė pralaimėjimą. Nepaisant nesėkmės, mane džiugina žaidėjų atsidavimas ir kova iki galo“, – teigė Alytaus ekipos treneris Tadas Stankevičius.
Intriguojantis laukia ir kitas LRL turas lapkričio 28 dieną. Visas devynias pergales iškovojęs lyderis Klaipėdos „Dragūnas“ namuose susitiks su trečioje vietoje įsitaisiusiu „Granitu-Kariu“. Antroje vietoje esanti „Šviesa“ sostinės derbyje susikaus su šeštoje pozicijoje esančiu HC „Vilniumi“. Įsibėgėjusios „Pieno žvaigždės“ namuose priims lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
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