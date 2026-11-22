Simą Ignatavičių savo gretose turinti Ženevos „Servette“ (35 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (31) yra 8-a tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Stipriausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda namuose 1:7 pralaimėjo prieš Bratislavos „Slovan“. Lietuvis žaidė 24 min. 29 sek., kartą atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„HC Prešov“ (10 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus savo arenoje 4:1 įveikė „Adler Stadtwerkę Kitzbuhel“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (29 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 13 ekipų.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje Oto Urvelio atstovaujami Tilburgo „Trappers“ dubleriai išvykoje 2:7 neprilygo Eindhoveno „Santino Kemphanen“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Trappers“ dubleriai (13 tšk.) žengia 6-i tarp 13 komandų.
Nyderlandų taurės pusfinalyje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi po pratęsimo 2:3 pralaimėjo prieš Utrechto „Newstyle Dragons“, o serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo 1-1. Lietuvis nepasižymėjo.
Lemiamas serijos mačas vyks lapkričio 24 d.
Dominyko Bisturio atstovaujama „Sweetlake Panters Zoetermeer“ ekipa 2:4 nusileido „OG Capitals Leeuwarden“, o serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo 0-1. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.
Antrosios serijos rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 22 d.
Aukščiausios Belgijos lygos rungtynėse „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu namie 3:6 neatsilaikė prieš Antverpeno „Phantoms“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„Beaufort Knights“ (0 tšk.) užima priešpaskutinę – 6-ą – poziciją.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda išvykoje 6:4 įveikė „SCL Young Tigers“. Robertas Dobrinskis nepasižymėjo, o D. Čečekovas nežaidė.
„Fribourg-Gotteron“ (42 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 13 ekipų.
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