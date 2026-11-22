TPS (20 tšk.) 8 komandų pirmenybėse žengia 6-a.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda namuose iššvaistė 3 įvarčių persvarą ir po pratęsimo 3:4 turėjo pripažinti Lozanos „Lausanne HC“ pranašumą. Lietuvis žaidė 17 min. 41 sek., 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
„Servette“ (36 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (31) su Danieliumi Čečekovu yra 8-a tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje „Stjernen“ paliko Faustą Nausėdą ant suolo ir išvykoje 2:6 pralaimėjo prieš Oslo „Valerengą“.
Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ komanda 3:2 išsivežė pergalę iš „Nidaros“ teritorijos. Lietuvis žaidė 16 min. 50 sek. ir sykį atakavo vartus.
„Oilers“ (28 tšk.) žengia 5-a, o „Stjernen“ (16) – 6-ą tarp 9 ekipų.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ su Oskaru Božerockij svečiuose 0:3 nusileido „Uniai Oswiecim“. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
Nyderlandų taurės pusfinalio antrosiose rungtynėse Dominyko Bisturio atstovaujama „Sweetlake Panters Zoetermeer“ ekipa po pratęsimo 4:3 įveikė „OG Capitals Leeuwarden“ ir išlygino serijos iki 2 pergalių rezultatą 1-1. Lietuvis nepasižymėjo.
Lemiamos serijos rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 25 d.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ namie 3:7 pralaimėjo prieš „EHC Olten“. Emilijus Krakauskas žaidė 22 min. 44 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 7 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį. Titas Krakauskas ant ledo praleido 48 sek. ir nespėjo pasižymėti.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu namuose 0:6 neturėjo vilčių prieš „Hudiksvalls HC“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Kiruna IF“ (19 tšk.) Šiaurės konferencijoje rikiuojasi 13-a tarp 19 komandų.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda namie 6:0 sutriuškino „Erding Gladiators“. Lietuvis pelnė įvartį ir 4 kartus atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi savo arenoje 4:2 pranoko Erfurto „TecArt Black Dragons“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 sykius smūgiavo į vartus.
Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ ekipa svečiuose 5:2 susitvarkė su Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis įmušė įvartį, pridėjo 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus atakavo vartus.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (27 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (23) – 8-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (17 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje 4:1 įveikė Birmingamo „Bulls“. Lietuvis prie pergalės pridėjo įvartį, o iš viso 3 kartus smūgiavo į vartus.
„Pee Dee IceCats“ (11 tšk.) 12-os komandų pirmenybėse rikiuojasi 7-a.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Fargo Force“ komanda svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš Omahos „Lancers“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Cedar Rapids RoughRiders“ su Matu Januliu namuose 4:1 susitvarkė su „Sioux City Musketeers“ pasipriešinimu. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
„Fargo Force“ (28 tšk.) pirmauja Vakarų konferencijoje, o „Cedar Rapids RoughRiders“ (30) – Rytų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 komandas.
Švedijos aukščiausioje jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko varžovų arenoje 1:5 neprilygo „Farjestad BK“.
„Rogle BK“ (38 tšk.) Pietų konferencijoje užima 6-ą poziciją tarp 12 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „LHC Academy“ komanda namie po baudinių serijos 4:3 išplėšė pergalę prieš „HC Davos“. Rapolas Bulovas atliko rezultatyvų perdavimą, o Benas Andrejauskas nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje 2:3 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne Spirit“. Lietuvis atliko pirmą rezultatyvų perdavimą per karjerą šioje lygoje bei gavo 2 baudos min.
„LHC Academy“ (45 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Futur Hockey“ (24) – 10-ą tarp 13 ekipų.
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