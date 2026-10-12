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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusiški botai pritilo: po Ukrainos smūgių – pokyčiai socialiniuose tinkluose

2026-10-12 17:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 17:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos smūgiai „Yandex“ duomenų centrams, surengti atsakant į Rusijos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus, lėmė kenkėjiškų botų aktyvumo sumažėjimą socialiniuose tinkluose.

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto
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Ukrainos smūgiai „Yandex“ duomenų centrams, surengti atsakant į Rusijos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus, lėmė kenkėjiškų botų aktyvumo sumažėjimą socialiniuose tinkluose.

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Apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė vaizdo kreipimesi į Varšuvos saugumo forumo dalyvius, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Kai pradėjome atsakyti į Rusijos operaciją prieš mūsų duomenų centrus ir kai mūsų smūgiai pasiekė „Yandex“ duomenų centrus, daugelyje socialinių tinklų staiga tapo lengviau kvėpuoti. Daugelis žmonių pastebėjo, kad sumažėjo neapykantos, nesantaikos kurstymo ir provokacijų, nes sumažėjo botų“, – pažymėjo V. Zelenskis.

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Jis pridūrė, kad „visiškai aišku, iš kur šie botai atsirado“.

„Ir jei jie dingo tada, kai nustojo veikti „Yandex“, tai dar kartą įrodo, kad Europa nėra problemų šaltinis, Europa nekuria papildomų sunkumų“, – pabrėžė prezidentas.

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Svarbu, kad žmonės Amerikoje matytų

Šiame kontekste V. Zelenskis pažymėjo, kaip svarbu, kad žmonės Amerikoje matytų, „kas iš tikrųjų vyksta“.

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„Mes siekiame taikos ir esame pasirengę bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis ir visais kitais, kad užbaigtume šį karą, taip pat karą Artimuosiuose Rytuose, kuris sukelia tiek daug pasaulinių problemų, įskaitant kainų augimą“, – sakė valstybės vadovas.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Norint tai pasiekti, visos suinteresuotos šalys turi veikti kartu, pažymėjo jis.

„Amerika neabejotinai yra stipriausia valstybė pasaulyje, ir svarbu, kad ji panaudotų savo galią pasauliui gerinti“, – apibendrino prezidentas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis pareiškė, kad Rusija į JAV prezidento Donaldo Trumpo pranešimą apie Maskvos ir Kyjivo energetines paliaubas atsakė naujais smūgiais Ukrainos elektros tinklams; vis dėlto Ukraina yra pasirengusi tokioms paliauboms ir siunčia atitinkamus signalus.

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Nieko jie nepritilo
Nieko jie nepritilo
2026-10-12 17:38
Vatinės šunkiaulės kaip rujojo komentaruose taip teberujoja.
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