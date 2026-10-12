Ukrainai – gera žinia iš Europos Sąjungos

„Po „Juodkalnijos pirmadienio“ Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia „superantradienis“, – rašė jis.
T. Byrne‘as pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė, jog Ukrainai ir Moldovai bus atidaryti 2-asis ir 3-iasis derybų blokai. Taip pat bus užbaigti 17-asis, 18-asis ir 19-asis derybų skyriai Albanijai bei 20-asis skyrius Juodkalnijai.
Šiuo metu Europos Tarybai pirmininkauja Airija.
‘Montenegro Monday’ will be followed by another ‘Super Tuesday’ for Albania, Moldova and Ukraine 🇮🇪🇪🇺🤝🇲🇪🇦🇱🇲🇩🇺🇦 I can confirm that all EU member states have agreed to: 📌 Open clusters 2 and 3 for 🇺🇦 &🇲🇩 📌 Close 3 chapters for 🇲🇪 (17, 18, 19) 📌 Close chapter 20 for 🇦🇱— Thomas Byrne (@ThomasByrneTD) October 12, 2026
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