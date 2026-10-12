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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai – gera žinia iš Europos Sąjungos

2026-10-12 20:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-12 20:04
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Visos Europos Sąjungos (ES) šalys pritarė dviejų derybų grupių atidarymui su Ukraina. Apie tai pranešė Airijos Europos reikalų ministras Thomas Byrne‘as socialiniame tinkle „X“.

Volodymyras Zelenskis (ELTA) (nuotr. Elta)

Visos Europos Sąjungos (ES) šalys pritarė dviejų derybų grupių atidarymui su Ukraina. Apie tai pranešė Airijos Europos reikalų ministras Thomas Byrne‘as socialiniame tinkle „X“.

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„Po „Juodkalnijos pirmadienio“ Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia „superantradienis“, – rašė jis.

T. Byrne‘as pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė, jog Ukrainai ir Moldovai bus atidaryti 2-asis ir 3-iasis derybų blokai. Taip pat bus užbaigti 17-asis, 18-asis ir 19-asis derybų skyriai Albanijai bei 20-asis skyrius Juodkalnijai.

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Z1000
Z1000
2026-10-12 20:53
O kas iš tų derybos grupių ir kokią žinią eu
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