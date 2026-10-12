Prisaikdinta naujoji Estijos prezidentė Ülle Madise

Ü. Madise yra šeštoji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kuri aukščiausias šalies pareigas ėjo 2016–2021 m. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausia yra reprezentacinis.
Ü. Madise ketina išlaikyti aiškią Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos.
Sakydama kalbą prisaikdinimo ceremonijoje, naujoji prezidentė paragino 1,2 mln. šalies gyventojų nepasiduoti baimei ar beviltiškumui, nepaisant sunkių laikų ir Estiją supančio „nenuspėjamo ir pavojingo“ pasaulio.
Dėl savo geografinės padėties NATO rytiniame flange Estija yra ypač pažeidžiama ir jaučia grėsmę dėl prieš daugiau nei ketverius metus prasidėjusios Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą. Ši šalis yra artima Kyjivo partnerė ir rėmėja.
Jokiai politinei partijai nepriklausanti Ü. Madise į aukščiausią šalies postą buvo išrinkta rugsėjo pradžioje. Ji daugelį metų dirbo teisės profesor
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