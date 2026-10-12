Kremlius ignoruoja Trumpo paskelbtas paliaubas – raketos smogė elektrinei: „Mano vaikas ir aš matėme...“

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Rusijos raketa smogė tiesiai į maisto prekių parduotuvę, esančią gyvenamajame Pesočino rajone, Charkivo srityje.
Smūgiai iš karto po pažadų neatakuoti
Vos ugniagesiams užgesinus liepsnas, paaiškėjo kruvino smūgio mastas – šiame kieme automobiliai sudegė iki pamatų, išdužo butų langai, o ant asfalto matyti kraujo balos. Tarnybų darbuotojai į baltą furgoną deda trijų žuvusiųjų kūnus juoduose maišuose. Tarp aukų – 16-metis.
Su šio gaisro padariniais tarnyboms susidoroti kur kas sunkiau – didžioji dalis raketų smūgių teko Charkivo šiluminei elektrinei. V. Putino kariuomenė atakavo Ukrainos energetikos sistemos objektą netrukus po to, kai D. Trumpas savo socialiniame tinkle paskelbė apie neatidėliotinas energetines paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos.
„Praėjo 10 minučių nuo tada, kai jie pažadėjo, kad energetikos objektai nebus atakuojami, o jau buvo 5 smūgiai. Mano vaikas ir aš matėme, kaip raketa pataikė į 5-ąją šiluminę elektrinę, ir stebėjome, kaip ji degė. Tai siaubinga“, – pasakojo raketų smūgio liudininkė Nataliia Minka.
„Ir iškart po šio įrašo Rusija surengė tikslinį smūgį į elektrinę Charkive, dar labiau apgadindama mūsų energetikos sistemą. Buvo aišku, kad Putinas neskaito „Truth Social“, – sakė V. Zelenskis.
Kremlius atmeta visus pasiūlymus
Kremlius savo ruožtu atmeta tiek energetinių paliaubų idėją, tiek V. Zelenskio pasiūlytą 60 dienų ugnies nutraukimą, kad būtų galima surengti prezidento rinkimus.
„Kremliuje tiek prezidentas Putinas, tiek kitų lygių pareigūnai ne kartą pareiškė, kad mes nenorime paliaubų, norime ilgalaikės taikos. Esame pasirengę padaryti viską, kas įmanoma, kad ją pasiektume“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Tuo metu D. Trumpas spaudžia Ukrainos lyderį. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, JAV prezidentas panaikino sankcijas rusiškam kurui ir reikalauja, kad Kyjivas nutrauktų smūgius į Kremliaus naftos perdirbimo gamyklas. D. Trumpas desperatiškai bando dėl augančių dyzelino kainų kaltę suversti Ukrainai ir taip padėti savo Respublikonų partijai per rinkimus.
Tačiau kol kas D. Trumpui sunkiai sekasi įtikinti savo rinkėjus – „Reuters“ apklausos duomenimis, 78 proc. rinkėjų dėl augančių kainų kaltina ne Ukrainą, o Baltuosius rūmus.
Rusijos kariuomenei nesiliaujant atakuoti Ukrainos, o okupantams smogus ir į gyvenamąjį namą Charkive, Europos lyderiai neturi iliuzijų dėl V. Putino pasirengimo skelbti paliaubas.
„Rusija toliau bombarduoja tiek civilius gyventojus, tiek Ukrainos infrastruktūrą. Taigi taip, turime siekti energetinių paliaubų, taip pat, pridurčiau, paliaubų Juodojoje jūroje ir atnaujinti taikos derybas, tačiau galiausiai neturime pasiduoti Rusijos grėsmei“, – sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
O pačioje Maskvoje chaosas kilo ir be smūgių į naftos perdirbimo gamyklas – rusai bando atsigauti po Ukrainos atakų prieš „Yandex“ duomenų centrus. Skaitmeninės programėlės, per kurias teikiamos tokios paslaugos kaip taksi, kurjerių pristatymas ir navigacija, didžiojoje šalies dalyje paprasčiausiai neveikia.
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