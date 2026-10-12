Putinas neskuba vykdyti Trumpo plano: aiškėja, kas stabdo energetines paliaubas

„Rusai apie tai svarsto. Netrukus sužinosime, ar jie pasirengę“, – leidiniui sakė Baltųjų rūmų atstovas.
Jis patikslino, kad paliaubos numato abipusį smūgių naftos perdirbimo gamykloms nutraukimą. Jei tokie smūgiai liautųsi, susitarimas galėtų būti išplėstas, įtraukiant elektrines ir elektros tinklus.
Tuo tarpu „Axios“ kalbintas Ukrainos pareigūnas tokią schemą – „naftos perdirbimo gamykla už naftos perdirbimo gamyklą“ – pavadino nelygiaverte, nes Rusija turi platų naftos perdirbimo gamyklų tinklą, o Ukraina – tik vieną gamyklą, kuri veikia ne visu pajėgumu.
Trumpas įsiutęs
„Mes importuojame dyzeliną ir benziną. Mums reikia, kad rusai nustotų atakuoti mūsų energetikos sistemą“, – pabrėžė Ukrainos pareigūnas.
Pats D. Trumpas siekia, kad Ukraina nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nes, jo nuomone, dėl šių atakų Jungtinėse Valstijose kyla automobilių degalų kainos.
„Trumpas yra labai įsiutęs. Jam atrodo, kad [Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis JAV paramą laiko savaime suprantamu dalyku“, – „Axios“ sakė šaltinis Baltuosiuose rūmuose.
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