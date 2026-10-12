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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas neskuba vykdyti Trumpo plano: aiškėja, kas stabdo energetines paliaubas

2026-10-12 08:18 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-12 08:18
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Rusija kol kas nesutiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis su Ukraina, remdamasis informuotais šaltiniais praneša „Axios“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (20)

Rusija kol kas nesutiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis su Ukraina, remdamasis informuotais šaltiniais praneša „Axios“.

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„Rusai apie tai svarsto. Netrukus sužinosime, ar jie pasirengę“, – leidiniui sakė Baltųjų rūmų atstovas.

Jis patikslino, kad paliaubos numato abipusį smūgių naftos perdirbimo gamykloms nutraukimą. Jei tokie smūgiai liautųsi, susitarimas galėtų būti išplėstas, įtraukiant elektrines ir elektros tinklus.

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Tuo tarpu „Axios“ kalbintas Ukrainos pareigūnas tokią schemą – „naftos perdirbimo gamykla už naftos perdirbimo gamyklą“ – pavadino nelygiaverte, nes Rusija turi platų naftos perdirbimo gamyklų tinklą, o Ukraina – tik vieną gamyklą, kuri veikia ne visu pajėgumu.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas įsiutęs

„Mes importuojame dyzeliną ir benziną. Mums reikia, kad rusai nustotų atakuoti mūsų energetikos sistemą“, – pabrėžė Ukrainos pareigūnas.

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Pats D. Trumpas siekia, kad Ukraina nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nes, jo nuomone, dėl šių atakų Jungtinėse Valstijose kyla automobilių degalų kainos.

„Trumpas yra labai įsiutęs. Jam atrodo, kad [Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis JAV paramą laiko savaime suprantamu dalyku“, – „Axios“ sakė šaltinis Baltuosiuose rūmuose.

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