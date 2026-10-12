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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas vienu pareiškimu išjudino pasaulio rinkas: naftos kainos smuko

2026-10-12 07:36 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 07:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos „energetines paliaubas“ – žinią, nusvėrusią naujos husių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, – pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko.

Degalai (BNS nuotr.)
GALERIJA (20)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos „energetines paliaubas“ – žinią, nusvėrusią naujos husių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, – pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko.

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Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1 proc., nors Kyjive šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms.

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„Nuo šiol Rusijos ir Ukrainos kare įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS. Abi šalys sutiko. Nepažeiskite jų!“ – ankstų sekmadienio rytą socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

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Šį įrašą jis paskelbė po to, kai paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir pareiškė, kad Ukrainai atėjo laikas išrinkti naują prezidentą, kuris pagaliau užbaigtų karą.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukraina palaiko paliaubas

V. Zelenskis, regis, buvo nustebintas šio pranešimo ir nurodė siekiantis gauti daugiau informacijos, tačiau pridūrė, kad Ukraina palaiko paliaubas ir svarbu, kad jas palaikytų ir Rusija.

Rusija kol kas nepatvirtino, kad būtų sutikusi su paliaubomis.

Nors Ukrainos sąjungininkai palankiai sutiko pranešimą apie paliaubas, D. Trumpas sulaukė kritikos dėl paskelbto laikino JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimo. Europos lyderių ir Kyjivo teigimu, toks žingsnis tik padrąsintų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

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