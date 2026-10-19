Ukrainoje – istorinė drono operacija

Operacijoje dalyvavo Ukrainos 92-oji atskiroji šturmo brigada, 30-oji atskiroji mechanizuotoji brigada ir 10-asis kariuomenės korpusas, taip pat Ukrainos dronų gamintoja „Gurzuf Defense“.
Ukrainos pajėgos per precedento neturinčią operaciją dronu iš fronto evakavo sužeistą karį
Nei operacijos datos, nei fronto ruožo, kuriame ji buvo surengta Ukrainos kariuomenė neatskleidė.
Sužeistas karys, tarnaujantis 30-ojoje brigadoje, beveik 500 dienų praleido fronto pozicijoje, kur jam „nuolat grėsė mirtis“. Pasak bendrovės „Gurzuf Defense“, kovos draugai palaikė su juo ryšį ir dronais pristatydavo maisto, vandens, šaudmenų bei vaistų.
Kariui patyrus sunkų sužalojimą, dėl rajone veikiančių Rusijos dronų ir esančių minų jo evakuacija sausuma tapo neįmanoma. Mėginimas pasiekti jį pėsčiomis arba antžemine robotizuota transporto priemone, paprastai naudojama sužeistiesiems evakuoti, būtų sukėlęs pavojų gelbėtojų komandai.
Ukrainos kariai panaudojo didelės keliamosios galios šešių rotorių droną „Heavy Shot Ayudag-6“.
Gelbėtojų komanda pirmiausia pristatė sužeistajam specialią įrangą su karabinais, o tada pasiuntė droną su gerve. Palaikydami nuotolinį ryšį, kovos draugai nurodė kariui, kaip prisitvirtinti prie evakuacijos sistemos, pranešė „Gurzuf Defense“, operaciją pavadindama „precedento neturinčia misija“.
Tuomet dronas nugabeno karį į saugesnę poziciją, kur jį pasitiko kiti kariai ir pasirūpino tolesniu jo evakavimu į ligoninę. Operacija truko 1 valandą 14 minučių ir 36 sekundes, per ją įveiktas 62 km atstumas.
30-osios mechanizuotosios brigados drono operatorius, kurio šaukinys „Čornyj“ („Juodasis“), sakė esantis „labai patenkintas“, kad viskas pavyko.
Bendrovės teigimu, viso skrydžio metu reikėjo atidžiai stebėti oro erdvę ir užtikrinti apsaugą nuo elektroninės kovos priemonių. 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados duomenimis, karys šiuo metu gydomas ir jam taikoma reabilitacija, o jo gyvybei pavojus nebegresia.
„Itin sudėtinga, bet sėkminga operacija. Tai istorinis įvykis“, – sakė prie operacijos rengimo prisidėjęs 92-osios brigados programuotojas šaukiniu „Napalm“.
„Tai žymi naują sužeistųjų evakuacijos etapą, kurį anksčiau ar vėliau visi pasieksime. Dabar prasideda rimtas, sistemingas darbas, kad tokios operacijos galėtų būti vykdomos reguliariai“, – pridūrė „Napalm“.
Vienas iš bendrovės „Gurzuf Defense“ įkūrėjų Pavlo Feldbliumas perspėjo, kad evakuacija oru neturėtų tapti įprasta praktika, nes skrydžio metu sužeistiems kariams kyla pavojus. Pasak jo, kiekvieną tokią operaciją reikėtų planuoti individualiai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir vietovę.
„Gelbėjimas oru yra kraštutinė priemonė, kai nėra jokio kito būdo išgelbėti žmogų“, – sakė P. Feldbliumas.
Ukrainos leidinio „Ukrainka Pravda“ duomenimis, šešių rotorių drono „Heavy Shot Ayudag-6“ platformos skrydžio nuotolis siekia iki 25 km, darbinis aukštis – 150–300 metrų. Pats dronas sveria apie 98 kg ir gali gabenti 70–90 kg krovinį.
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