Zelenskis skelbia: JAV delsia tiekti gyvybiškai svarbią pagalbą

Kaip praneša „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“ po nuotoliniu būdu surengto pasitarimo dėl padėties Ukrainos regionuose po naujausios Rusijos atakų bangos.
Zelenskis: Pentagonas delsia tiekti Ukrainai gyvybiškai svarbią paramą
„Ukrainos gynybos ministrui, užsienio reikalų ministrui ir prezidento kanceliarijos komandai pavesta skubiai susisiekti su partneriais, galinčiais kuo greičiau sustiprinti mūsų oro gynybą. Yra politinių susitarimų, kurie nebuvo įgyvendinti darbiniu lygmeniu. Taip pat JAV gynybos departamento lygmeniu delsiama tiekti tam tikras gyvybiškai svarbias priemones“, – pažymėjo V. Zelenskis ir pridūrė, kad vakare bus surengtas papildomas pasitarimas, kuriame bus įvertinti visų tą dieną numatytų kontaktų rezultatai.
„Tikiuosi konkrečių rezultatų“, – sakė prezidentas.
Atskirai V. Zelenskis pažymėjo, kad įvairiuose fronto ruožuose „Starshield“ įranga nustoja veikti judant 130–161 km/val. greičiu.
„Taip pat buvo pateiktas atskiras Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pranešimas, pagrįstas dalinių informacija apie naudojimąsi sistemų „Starlink“ ir „Starshield“ paslaugomis. Deja, pastebime, kad įvairiuose fronto ruožuose įranga nustoja veikti judant 130–161 km/val. greičiu. Tai apsunkina mūsų logistiką fronte ir riboja įvairių tipų dronų, pirmiausia vidutinio nuotolio atakos dronų ir reaktyvinių dronų „Shahed“ perėmėjų, naudojimą“, – pranešė prezidentas.
Jis nurodė savo komandai visais lygmenimis dar kartą aptarti šį klausimą su partneriais.
„Kai kalbama apie gyvybių gelbėjimą, greitis yra svarbus“, – pabrėžė valstybės vadovas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidento specialusis patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas, žinomas slapyvardžiu „Flash“, pareiškė, kad spalio 14-osios naktį „SpaceX“ nustatė sistemos „Starlink“ terminalų veikimo judant greičio apribojimus, apie kuriuos Ukrainos gynybos pajėgos nebuvo iš anksto įspėtos.
Gynybos ministerija taip pat pranešė, kad tą naktį nustatyti sistemos „Starlink“ veikimo apribojimai apsunkino bepiločių sistemų naudojimą, logistiką ir Gynybos pajėgų galimybes vykdyti vidutinio nuotolio smūgius.
Spalio 15 d. Gynybos ministerija pareiškė, kad „Starshield“ terminalų veikimas judant buvo atkurtas.
Bendrovės „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad sistemos „Starshield“ priklauso JAV vyriausybei, kuri jas ir kontroliuoja, todėl sprendimus dėl bet kokių veikimo greičio ar naudojimo apribojimų priima JAV kariuomenė arba prezidentas.
Leidinio „Axios“ duomenimis, Baltieji rūmai pareiškė niekaip neprisidėję prie palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimų Ukrainoje.
Dešimt JAV senatorių iš Respublikonų ir Demokratų partijų paragino Pentagono generalinį inspektorių nedelsiant ištirti „Starlink“ veikimo ir dalijimosi žvalgybos informacija sutrikimus Ukrainoje, kurie galėjo apsunkinti pastangas atremti rusų oro atakas.
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