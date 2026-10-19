Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis skelbia: JAV delsia tiekti gyvybiškai svarbią pagalbą

2026-10-19 18:13 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 18:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV gynybos departamentas vėluoja pristatyti Ukrainai tam tikras gyvybiškai svarbias siuntas.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV gynybos departamentas vėluoja pristatyti Ukrainai tam tikras gyvybiškai svarbias siuntas.

REKLAMA
6

Kaip praneša „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“ po nuotoliniu būdu surengto pasitarimo dėl padėties Ukrainos regionuose po naujausios Rusijos atakų bangos.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis: Pentagonas delsia tiekti Ukrainai gyvybiškai svarbią paramą

„Ukrainos gynybos ministrui, užsienio reikalų ministrui ir prezidento kanceliarijos komandai pavesta skubiai susisiekti su partneriais, galinčiais kuo greičiau sustiprinti mūsų oro gynybą. Yra politinių susitarimų, kurie nebuvo įgyvendinti darbiniu lygmeniu. Taip pat JAV gynybos departamento lygmeniu delsiama tiekti tam tikras gyvybiškai svarbias priemones“, – pažymėjo V. Zelenskis ir pridūrė, kad vakare bus surengtas papildomas pasitarimas, kuriame bus įvertinti visų tą dieną numatytų kontaktų rezultatai.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikiuosi konkrečių rezultatų“, – sakė prezidentas.

Atskirai V. Zelenskis pažymėjo, kad įvairiuose fronto ruožuose „Starshield“ įranga nustoja veikti judant 130–161 km/val. greičiu.

REKLAMA

„Taip pat buvo pateiktas atskiras Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pranešimas, pagrįstas dalinių informacija apie naudojimąsi sistemų „Starlink“ ir „Starshield“ paslaugomis. Deja, pastebime, kad įvairiuose fronto ruožuose įranga nustoja veikti judant 130–161 km/val. greičiu. Tai apsunkina mūsų logistiką fronte ir riboja įvairių tipų dronų, pirmiausia vidutinio nuotolio atakos dronų ir reaktyvinių dronų „Shahed“ perėmėjų, naudojimą“, – pranešė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis nurodė savo komandai visais lygmenimis dar kartą aptarti šį klausimą su partneriais.

„Kai kalbama apie gyvybių gelbėjimą, greitis yra svarbus“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidento specialusis patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas, žinomas slapyvardžiu „Flash“, pareiškė, kad spalio 14-osios naktį „SpaceX“ nustatė sistemos „Starlink“ terminalų veikimo judant greičio apribojimus, apie kuriuos Ukrainos gynybos pajėgos nebuvo iš anksto įspėtos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gynybos ministerija taip pat pranešė, kad tą naktį nustatyti sistemos „Starlink“ veikimo apribojimai apsunkino bepiločių sistemų naudojimą, logistiką ir Gynybos pajėgų galimybes vykdyti vidutinio nuotolio smūgius.

Spalio 15 d. Gynybos ministerija pareiškė, kad „Starshield“ terminalų veikimas judant buvo atkurtas.

REKLAMA

Bendrovės „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad sistemos „Starshield“ priklauso JAV vyriausybei, kuri jas ir kontroliuoja, todėl sprendimus dėl bet kokių veikimo greičio ar naudojimo apribojimų priima JAV kariuomenė arba prezidentas.

Leidinio „Axios“ duomenimis, Baltieji rūmai pareiškė niekaip neprisidėję prie palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimų Ukrainoje.

Dešimt JAV senatorių iš Respublikonų ir Demokratų partijų paragino Pentagono generalinį inspektorių nedelsiant ištirti „Starlink“ veikimo ir dalijimosi žvalgybos informacija sutrikimus Ukrainoje, kurie galėjo apsunkinti pastangas atremti rusų oro atakas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Rubio įvardijo vieną iš priežasčių, paskatinusių Putiną pradėti karą prieš Ukrainą
„Didžioji dronų revoliucija“: įvyko šiuolaikinio karo transformacija (nuotr. Telegram)
„Turėčiau patylėti“: ukrainiečių vadas atvirai rėžė, ką galvoja apie JAV veiksmus (9)
Donaldas Trumpas EPA
Ką išdarinėja Donaldas Trumpas? „Bet kokia priemonė tam pasiekti jam atrodo pateisinama“ (18)
Kirilas Dmitrijevas BNS Foto
Putino pakalikas skelbia apie naujus projektus su JAV (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų