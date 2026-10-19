Popiežius kalbėjosi su Zelenskiu: paragino Rusiją ir Ukrainą bendradarbiauti

„Šiandien popiežius Leonas XIV telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu“, – pranešė spaudos tarnyba.
„Per pokalbį Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į sunkią padėtį Chersono srities Oleškų mieste ir paminėjo anksčiau Rusijos Federacijos prezidentui pateiktą prašymą paskelbti humanitarines paliaubas.
Šventasis Tėvas pareiškė viltį, kad abiejų šalių bendradarbiavimas padės pristatyti maisto ir medicinos pagalbą bei užtikrinti saugią ir savanorišką civilių gyventojų evakuaciją“, – sakoma Vatikano spaudos tarnybos pranešime.
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