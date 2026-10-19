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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Popiežius kalbėjosi su Zelenskiu: paragino Rusiją ir Ukrainą bendradarbiauti

2026-10-19 20:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 20:39
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Popiežius Leonas XIV ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį kalbėjosi telefonu. Popiežius paragino Rusiją ir Ukrainą bendradarbiauti, kad į Rusijos okupuotą Ukrainos Oleškų miestą būtų galima pristatyti labai reikalingą pagalbą ir evakuoti gyventojus, pranešė Vatikano spaudos tarnyba.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Popiežius Leonas XIV ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį kalbėjosi telefonu. Popiežius paragino Rusiją ir Ukrainą bendradarbiauti, kad į Rusijos okupuotą Ukrainos Oleškų miestą būtų galima pristatyti labai reikalingą pagalbą ir evakuoti gyventojus, pranešė Vatikano spaudos tarnyba.

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„Šiandien popiežius Leonas XIV telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu“, – pranešė spaudos tarnyba.

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„Per pokalbį Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į sunkią padėtį Chersono srities Oleškų mieste ir paminėjo anksčiau Rusijos Federacijos prezidentui pateiktą prašymą paskelbti humanitarines paliaubas.

Šventasis Tėvas pareiškė viltį, kad abiejų šalių bendradarbiavimas padės pristatyti maisto ir medicinos pagalbą bei užtikrinti saugią ir savanorišką civilių gyventojų evakuaciją“, – sakoma Vatikano spaudos tarnybos pranešime.

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