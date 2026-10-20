Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pasiuntinys keliauja į Europą: pirmiausia susitiks su Zelenskiu, vėliau – su Putinu

2026-10-20 07:11 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 07:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas vyksta į Europą, kur šią savaitę susitiks su Ukrainos ir Rusijos lyderiais, pirmadienį vėlai vakare pranešė naujienų portalas „Axios“.

Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas vyksta į Europą, kur šią savaitę susitiks su Ukrainos ir Rusijos lyderiais, pirmadienį vėlai vakare pranešė naujienų portalas „Axios“.

REKLAMA
0

„Derybose dalyvaus Ukraina, Europos sąjungininkai ir JAV, siekdami parengti taikos pasiūlymą, kuris būtų pateiktas Rusijai“, – rašoma pranešime, kuriame remiamasi anonimišku JAV pareigūnu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Susitiks su Zelenskiu ir su Putinu

Pasak pareigūno, S. Witkoffas pirmiausia turėtų vykti į Norvegijos sostinę Oslą, kur antradienį surengs derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre.

REKLAMA
REKLAMA

Jose taip pat dalyvaus Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos atstovai, taip pat NATO ir kiti Europos lyderiai.

Vėliau S. Witkoffas planuoja vykti į Rusiją, „kur tikisi susitikti su Vladimiru Putinu ir pristatyti pasiūlymus“, sakė pareigūnas.

Baltieji rūmai iš karto neatsakė į AFP prašymą patvirtinti šią informaciją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
Zelenskis pateikė JAV pasiūlymą: 30 dienų be smūgių Rusijos naftos gamykloms (1)
Pete'as Hegsethas | EPA nuotr.
Kritiniu metu Ukrainai – kirtis iš JAV: vilkina „Patriot“ raketų tiekimą
Rusijos puolimas (nuotr. MapChart ir tv3.lt) (nuotr. gamintojo)
Rusija „neabejotinai išbandys“ vieną iš NATO šalių – naujas Estijos gynybos ministras (88)
Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras (nuotr. Telegram)
Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų