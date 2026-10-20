JAV pasiuntinys keliauja į Europą: pirmiausia susitiks su Zelenskiu, vėliau – su Putinu

„Derybose dalyvaus Ukraina, Europos sąjungininkai ir JAV, siekdami parengti taikos pasiūlymą, kuris būtų pateiktas Rusijai“, – rašoma pranešime, kuriame remiamasi anonimišku JAV pareigūnu.
Susitiks su Zelenskiu ir su Putinu
Pasak pareigūno, S. Witkoffas pirmiausia turėtų vykti į Norvegijos sostinę Oslą, kur antradienį surengs derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre.
Jose taip pat dalyvaus Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos atstovai, taip pat NATO ir kiti Europos lyderiai.
Vėliau S. Witkoffas planuoja vykti į Rusiją, „kur tikisi susitikti su Vladimiru Putinu ir pristatyti pasiūlymus“, sakė pareigūnas.
Baltieji rūmai iš karto neatsakė į AFP prašymą patvirtinti šią informaciją.
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