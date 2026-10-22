Irane dingusių lietuvių istorijoje – šokiruojanti detalė: kur prapuolė merginų gidė?

Plačiau žinias apie galimą gidės sulaikymą ji pakomentavo naujienų portalui tv3.lt.
Gidė irgi galimai sulaikyta
Nuo pirmų dingimo dienų viskuo besidominti, su šaltiniais Irane bendraujanti Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad jos šaltinių duomenimis kartu su merginomis galimai dingo ir jų gidė.
„Mano šaltinis įtaria, tai kad gidė gali būti irgi sulaikyta ir uždaryta tame name arba kažkur, kur jie yra sulaikyti. Gali būti, kad jie sulaikyti ten visi kartu. Žinoma, čia neįmanoma dabar to patvirtinti, nes vieną kartą vieni sako vienaip, kiti kiek kitaip.
Bet jau kurį laiką ji dingusi, nuo praeitos savaitės sakė, kad ir kolegos jos neranda“, – sako dingusiosios sesuo Rūta Korsakienė.
Pasak jos, gidė yra Irano pilietė, kuri rūpinosi visais pirkimais už lietuves.
„Viską pirko pati ta gidė, dėl to mes kai ieškojome vidinės informacijos, pavyzdžiui kaip buvo pirkti bilietai, dar kokie mokėjimai, tai mes patys nieko neradom, nes viską pirko ta gidė.
Dėl to nėra jokios realiai informacijos, kad būtų pirkta kažkas, kad oficialiai jos važiavo kažkur“, – nurodo ji.
Prieš tai moteris naujienų portalui tv3.lt minėjo, kad su gide negalėjo susisiekti, kai giminaičiai jai siuntė užklausas ir teiravosi dėl dingusių merginų.
„Su ja neįmanoma susisiekti, mes jai rašome ir bandome paaiškinti, kokia vyksta situacija, gal ji žino, kur mūsų giminaitės, bet ji ignoruoja mūsų šitas žinutes.
O kai parašėm netikrą žinutę tai Irano gidei, kad norime nuvykti į Iraną kaip turistės ir aplankyti pačią šalį, ji į tas žinutes atrašė“, – sakė giminaitė.
Vis tik dabar sesuo įtaria, kad girdės atsakas į netikrą kelionės užklausą galimai tebuvo tik automatinis atsakiklis.
Piktinasi Lietuvos institucijomis
Tiesa, R. Korsakienė papasakojo ir apie tai, kad nesulaukia jokios informacijos iš Lietuvos institucijų, o viską sužino pati iš savo šaltinių Irane.
„Nei viena institucija su manimi nesusisekė ir nepateikė absoliučiai jokios informacijos. Viskas, ką jie pateikia arba patvirtina žiniasklaidai, aš sužinau iš savo vietinių Irano šaltinių dieną ar dvi prieš tai. O ką jie (Lietuvos institucijos) praneša, aš sužinau tik iš žiniasklaidos.
Tai man kyla klausimas, kodėl ministerija ar policija visa tai praneša žiniasklaidai, visuomenei, bet ne man, ne šeimos nariui?
Iki dabar užsienio reikalų ministerija neatsakė nei į vieną mano siųstą laišką. Man nei parašė, nei paskambino, nei tyrėja, nei prokuroras, niekas su manimi nesusisiekė. Jie komentuoja visą tik žiniasklaidai, bet ne man“, – piktinasi giminaitė.
Sesuo naujienų portalui tv3.lt taip pat pasakojo, kad prie šios bylos paskirtas asmuo, pasak sesers, nemoka anglų kalbos, todėl artimiesiems kyla sunkumų aiškinantis galimas moterų sulaikymo aplinkybes.
Pasak R. Korsakienės, kreipėsi labai daug užsieniečių, Irane gyvenančių ar ten artimųjų turinčių žmonių, norėdami padėti.
Taip pat ir pati sesuo informaciją apie galimą moterų sulaikymą ji perdavė pareigūnams, tačiau, jos teigimu, prie bylos dirbantis asmuo pats nesiima bendrauti su angliškai kalbančiais žmonėmis, kurie bandė padėti išsiaiškinti dingusiųjų likimą.
„Visą šitą aš perdaviau policijai, bet esmė ta, kad prie bylos paskirtas asmuo nemoka anglų kalbos. Aš neįsivaizduoju, kaip apskritai užsienio bylai paskiriamas žmogus, kuris nemoka anglų kalbos“, – sako Daivos sesuo.
„Įvairūs žmonės bandė kontaktuoti, bet prie bylos dirbantis asmuo pasakė, kad nemoka angliškai ir negali nieko kalbėti. Ir pasakė mums čia patiems aiškintis.
Kadangi prie bylos dirbantis asmuo nemoka anglų kalbos, visą tyrimą, visą informaciją renku aš. Nuo penktadienio, kaip užkūriau viską, beveik viską pati darau ir bandau rankioti visus kontaktus“, – pasakoja pašnekovė.
Ministerija patvirtino gavusi informacijos apie galimą sulaikymą
Užsienio reikalų ministerija naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad turi informacijos, jog dingusios Lietuvos Respublikos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane.
Ministerija praneša, kad visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją, bendradarbiauja su ES partneriais ir išnaudoja kitas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
„Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – nurodo ministerija.
Sesuo prabilo, kad gali būti laikomos „kažkokiame name“
Irane dingusios lietuvės Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo daugiau detalių apie tikrąją situaciją, kur šiuo metu gali būti lietuvės, ką pavyko sužinoti iš įvairių institucijų bei kodėl jos galėjo būti sulaikytos.
„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.
„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.
Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.
Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.
Erika tarnavo kariuomenėje – galėjo būti traktuojama kaip šnipė
Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį.
„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.
Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.
Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.
„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.
Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.
Mergina iš kelionės turėjo grįžti trečiadienį
Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė–Šatkauskienė naujienų portalui tv3.lt pakomentavo, kad viena iš merginų iš kelionės turėjo grįžti spalio 21 dieną, trečiadienį.
Vis tik jokių žinių apie ją nėra.
Ar merginos turėjo grįžti kartu – natskleidžiama.
„Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl dingusių asmenų paieškos, vykdomi proceso veiksmai, tikrinami duomenys siekiant nustatyti moterų buvimo vietą. Tyrimo metu bendradarbiaujama su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal moterų artimųjų pareiškimus.
Turimais duomenimis, vienos iš moterų atostogos baigiasi spalio 21 d.“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Paskutinis įrašas socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)
Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.
Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.
Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).
Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.
Kaip skelbė policija, nuo tos dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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Labai gaila lietuvių, bet na, juk reikia turėti bent kruopelę sveiko proto ten keliauti vienoms. Rašė, jog ir Afganistane buvo. Good for them... Užjaučiu artimuosius.
Linkiu sveikoms grįžti namo.