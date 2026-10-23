„Aš nenustebčiau“ – islamo tyrinėtojas prabilo, kas iš tiesų galėjo nutikti Irane dingusioms lietuvėms

Islamo tyrinėtojas E. Račius atkreipia dėmesį, kad dažniausiai sulaikymai gali nutikti įtariant žmones pažeidus viešąją tvarką arba padarius kokį nusikaltimą.
„Irano specifika yra tokia, kad šalia mums atpažįstamos policijos, kuri prižiūri viešąją tvarką, yra ir kitos sukarintos draugovės arba institucijos. Ten yra tokia specifinė draugovė, vadinama Basidži, kurie laisvanorišku pagrindu pagelbsti valstybinėms jėgos struktūroms prižiūrėti tvarką.
Tai čia jau sudėtingesnė situacija, nes tai nėra oficialioji policija, tai tas sulaikymas nebūtinai būtų automatiškai registruotas policijoje. Tokio sulaikymo išdavoje gali būti perduoda policijos žiniai, bet tai gali užtrukti.
Taip pat yra moralės policija, kuri ypač rūpinasi tokiais estetiniais, ypač su moterimis susijusiais dalykais. Tai visiškai įmanoma, kad tyčia ar netyčia, tos dvi lietuvaitės, arba bent viena iš jų, galbūt nesilaikė reikalavimų, pavyzdžiui, kaip reikia apsirengti.
Nebūtinai, kad jos norėjo kažką pažeisti, bet galbūt tiesiog neatkreipė dėmesio ir galbūt tas sulaikymas mūsų akimis yra dėl visiškai trivialių dalykų, bet Irano atveju tai būtų matomas kaip viešosios tvarkos pažeidimas“, – pasakoja E. Račius.
Anot jo, ši moralės policija yra valstybinė, tačiau skiriasi nuo tradicinės policijos.
„Tai sulaikymo priežasčių gali būti įvairiausių ir tą sulaikymą gali įvykdyti nebūtinai policija“, – pažymi jis.
Galima nusižengti net to nežinant
E. Račius pabrėžia, kad Irane moterų elgesys yra labiau prižiūrimas nei vyrų. Dėl to gali būti situacijų, kur turistai net nesuvokdami daro kažką, kas pažeidžia viešąją tvarką.
„Pavyzdžiui Singapūre net kramtomoji guma yra kriminalizuota ir tu turi žinoti, kad negalima.
Tarkime, jeigu jos buvo netoli karinės bazės Irane, ten sukiojosi, filmavo ar fotografavo, galbūt nesugebėjo paaiškinti, kodėl jos ten buvo, tai jas ir galėjo sulaikyti“, – nurodo jis.
Tiesa, merginų paskutinis socialinių tinklų įrašas rodo, kad jos vyko į Jezdo miestą. Jezdas yra netoli svarbaus Irano karinio objekto – strateginės raketų bazės.
E. Račius atkreipia dėmesį, kad Irano miestas Jezdas ir netoliese esantis Kermanas yra pietryčių Irano kryptimi, artėjant prie Sistano ir Beludžistano provincijos. Eksperto teigimu, šiame regione aktyvesnis separatistinis judėjimas, tačiau kol kas nėra pagrindo teigti, kad tai kaip nors susiję su dingusiomis lietuvėmis.
Kas nutinka su žmonėmis, kai jie yra sulaikyti?
Vis dėlto labiausiai neraminantis klausimas, kas gali nutikti Irane su žmonėmis, jeigu jie yra sulaikomi. E. Račius pabrėžia, kad viskas priklauso nuo sulaikymo motyvų.
„Viskas priklauso nuo priežasčių, dėl kurių buvo tas sulaikymas. Jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, tai gali būti skiriamas areštas ir tol, kol nusprendžiama, kokią baudą reikia susimokėti, tie žmonės sėdi daboklėje ir tiek.
Bet jei kalba eitų apie tai, kad sulaikymas yra dėl įtarimų darant kokią kriminalinę veiklą, kažkokį nusikaltimą, pavyzdžiui vagystę ar pan., arba kažkas galimai yra įtarimas susijęs su politika, arba kažkam galėjo pasirodyti, kad jos ne toje vietoje atsidūrė, galbūt fotografavo ar filmavo kažką, tai tokiu atveju situacija būtų sudėtingesnė.
Todėl kad, matomai, tos žinybos norėtų daugiau informacijos iš sulaikytų asmenų, o čia jau tada galėtume kalbėti ir apie tardymo procedūras“, – nurodo islamo tyrinėtojas.
Pasak jo, yra buvę gausybė atvejų, kai buvę Irano kilmės vakariečiai arba tiesiog vakariečiai – britai, prancūzai, amerikiečiai ir pan., buvo sulaikyti ir kaltinami dėl šnipinėjimu.
„Ir tie žmonės gana ilgai buvo kalinami, buvo teisiami ir nuteisti, kol galiausiai įvykdavo tam tikri mainai ir jie būdavo iškeičiami, išlaisvinami ar panašiai.
Tokių atvejų per pastaruosius kelis dešimtmečius aš prisimenu bent jau 10, o galbūt ir daugiau.
Tačiau ar Lietuvos pilietės galėjo atsidurt tokioje, jau turbūt pačioje sudėtingiausioje situacijoje, aš tikrai niekaip negaliu įvertinti“, – sako E. Račius.
Nebūtinai blogiausias scenarijus
Islamo tyrinėtojas E. Račius sako asmeniškai manantis, kad nebūtinai ten galėjo nutikti kažkas baisaus, todėl realūs ir geros baigties scenarijai.
„Aš nenustebčiau, kad išties nutiko kažkas labai paprasto ir trivialaus.
Žinoma, ta patirtis joms gali būt ir skausminga, ta prasme, kad ar ten bauda, ar tas areštavimas ir sulaikymas kažkurį laiką, bet aš asmeniškai būčiau linkęs tikėti, kad greičiausiai tai yra kažkokie nesusipratimai, kurie turėtų kažkaip išsispręsti ir jos net be Lietuvos tarnybų, žinybų, ministerijų ir kitų pagalbos eventualiai turėtų būti tiesiog paleistos.
Galbūt jeigu ten kažkas padaryta sudėtingesnio, jas gali deportuoti, o gal tiesiog susimokėjusios baudą jos toliau galėtų tęsti kelionę“ – svarsto pašnekovas.
Ar gali turėti įtakos vienos iš merginų tarnavimas kariuomenėje?
Viena iš galimai sulaikytų merginų, Erika Šlimaitė, 2010–2014 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Iš pradžių pasklidus šiai žiniai, imta kalbėti, kad tai gali turėti įtakos, ji gali būti palaikyta šnipe.
Vis tik E. Račius sako, kad paprastas faktas, kad moteris buvo kariškė, nieko nereikštų.
„Pradėkime nuo to, kad Lietuva nekariauja su Iranu. Tai, kad Lietuva yra NATO narė irgi nieko nepasako, kad NATO, kaip organizacija, nekariauja su Iranu.
Kitas dalykas, daugybėje šalių žmonės net neturi galimybės pasirinkti tarnauti ar netarnauti kariuomenėje, jie tiesiog yra mobilizuojami. Tai tokiu atveju galima būtų sakyt, kad iš tų šalių – Azijos, Afrikos, ar Europos, bet kas atvykstantis jau būtų įtariamasis.
Nebent ji užėmė labai aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje ir buvo kokioje nors kontržvalgybos valdyboje, apie ką iraniečiai galėtų žinoti. Jie, žinoma, to niekam neturėtų papasakoti, nes, tai yra valstybės lygio paslaptis.
Bet nebent ji būtų papasakojus, kaip ji šauniai tarnavo kontržvalgyboje. Bet nemanau, kad moteris, kuri tarnavo kantržvalgyboje, galėtų sau leisti taip lengvai apie tai kalbėti, suprasdama, kokia situacija yra įtempta dėl Izraelio ir Jungtinių Valstijų vykdomos agresijos prieš Iraną“, – svarsto specialistas.
Todėl, anot jo, jeigu moteris buvo eilinė kariškė, net jei ir gavusi seržantės ar leitenantės rangą, tačiau ne aukšto rango kontržvalgybos pareigūnė, niekas tuo nesidomės ir grėsmių dėl to kilti neturėtų.
Sesuo pranešė, kad jos galimai laikomos „kažkokiame name“
Pasak Daivos sesers, jai per pažįstamus pavyko išsiaiškinti, kad moterys gali būti laikomos uždarame name, o ne policijoje ar areštinėje.
Prokuratūros duomenimis, viena iš moterų spalio 21 d. turėjo grįžti į Lietuvą, tačiau ji taip ir negrįžo.
„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.
„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.
Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.
Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.
Gali būti tardomos dėl šnipinėjimo
Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį.
„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.
Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.
Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.
„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.
Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.
Gidė irgi galimai sulaikyta
Nuo pirmų dingimo dienų viskuo besidominti, su šaltiniais Irane bendraujanti Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad jos šaltinių duomenimis kartu su merginomis galimai dingo ir jų gidė.
„Mano šaltinis įtaria, tai kad gidė gali būti irgi sulaikyta ir uždaryta tame name arba kažkur, kur jie yra sulaikyti. Gali būti, kad jie sulaikyti ten visi kartu. Žinoma, čia neįmanoma dabar to patvirtinti, nes vieną kartą vieni sako vienaip, kiti kiek kitaip.
Bet jau kurį laiką ji dingusi, nuo praeitos savaitės sakė, kad ir kolegos jos neranda“, – sako dingusiosios sesuo Rūta Korsakienė.
Pasak jos, gidė yra Irano pilietė, kuri rūpinosi visais pirkimais už lietuves.
„Viską pirko pati ta gidė, dėl to mes kai ieškojome vidinės informacijos, pavyzdžiui kaip buvo pirkti bilietai, dar kokie mokėjimai, tai mes patys nieko neradom, nes viską pirko ta gidė.
Dėl to nėra jokios realiai informacijos, kad būtų pirkta kažkas, kad oficialiai jos važiavo kažkur“, – nurodo ji.
Prieš tai moteris naujienų portalui tv3.lt minėjo, kad su gide negalėjo susisiekti, kai giminaičiai jai siuntė užklausas ir teiravosi dėl dingusių merginų.
„Su ja neįmanoma susisiekti, mes jai rašome ir bandome paaiškinti, kokia vyksta situacija, gal ji žino, kur mūsų giminaitės, bet ji ignoruoja mūsų šitas žinutes.
O kai parašėm netikrą žinutę tai Irano gidei, kad norime nuvykti į Iraną kaip turistės ir aplankyti pačią šalį, ji į tas žinutes atrašė“, – sakė giminaitė.
Vis tik dabar sesuo įtaria, kad girdės atsakas į netikrą kelionės užklausą galimai tebuvo tik automatinis atsakiklis.
Ministerija parengė notą
Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.
„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė.
„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji.
Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą.
„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.
„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji.
Paskutinis paslaptingas įrašas socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)
Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.
Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.
Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).
Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.
Erikos Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).
Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).
Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.
Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva Z. filmuoja, o prieš ją eina Erika Š., kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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