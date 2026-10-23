Jau 12 dienų dingusios be žinios: Erikos profilyje – paslaptingas įrašas ir naujos detalės

Paaiškėjus, kad Irane dingusios lietuvės merginos gali būti suimtos, Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad abi moterys galimai yra sulaikytos, tačiau oficialiai tai galimai neįregistruota, o tai reikštų, kad valdžios sistemoje jų gali ir nebūti, jos, kaip sulaikytos Lietuvos pilietės Irane gali ir neegzistuoti.
Prabilo apie paslaptingą namą
Pasak Daivos sesers, jai per pažįstamus pavyko išsiaiškinti, kad moterys gali būti laikomos uždarame name, o ne policijoje ar areštinėje.
Prokuratūros duomenimis, viena iš moterų spalio 21 d. turėjo grįžti į Lietuvą, tačiau ji taip ir negrįžo.
„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.
„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.
Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.
Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.
Gali būti tardomos dėl šnipinėjimo
Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį.
„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.
Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.
Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.
„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.
Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.
Gidė irgi galimai sulaikyta
Nuo pirmų dingimo dienų viskuo besidominti, su šaltiniais Irane bendraujanti Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad jos šaltinių duomenimis kartu su merginomis galimai dingo ir jų gidė.
„Mano šaltinis įtaria, tai kad gidė gali būti irgi sulaikyta ir uždaryta tame name arba kažkur, kur jie yra sulaikyti. Gali būti, kad jie sulaikyti ten visi kartu. Žinoma, čia neįmanoma dabar to patvirtinti, nes vieną kartą vieni sako vienaip, kiti kiek kitaip.
Bet jau kurį laiką ji dingusi, nuo praeitos savaitės sakė, kad ir kolegos jos neranda“, – sako dingusiosios sesuo Rūta Korsakienė.
Pasak jos, gidė yra Irano pilietė, kuri rūpinosi visais pirkimais už lietuves.
„Viską pirko pati ta gidė, dėl to mes kai ieškojome vidinės informacijos, pavyzdžiui kaip buvo pirkti bilietai, dar kokie mokėjimai, tai mes patys nieko neradom, nes viską pirko ta gidė.
Dėl to nėra jokios realiai informacijos, kad būtų pirkta kažkas, kad oficialiai jos važiavo kažkur“, – nurodo ji.
Prieš tai moteris naujienų portalui tv3.lt minėjo, kad su gide negalėjo susisiekti, kai giminaičiai jai siuntė užklausas ir teiravosi dėl dingusių merginų.
„Su ja neįmanoma susisiekti, mes jai rašome ir bandome paaiškinti, kokia vyksta situacija, gal ji žino, kur mūsų giminaitės, bet ji ignoruoja mūsų šitas žinutes.
O kai parašėm netikrą žinutę tai Irano gidei, kad norime nuvykti į Iraną kaip turistės ir aplankyti pačią šalį, ji į tas žinutes atrašė“, – sakė giminaitė.
Vis tik dabar sesuo įtaria, kad girdės atsakas į netikrą kelionės užklausą galimai tebuvo tik automatinis atsakiklis.
Ministerija parengė notą
Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.
„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė.
„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji.
Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą.
„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.
„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji.
Artimieji susiduria su sunkumais
Sesuo naujienų portalui tv3.lt taip pat pasakoja, kad prie šios bylos paskirtas asmuo, pasak sesers, nemoka anglų kalbos, todėl artimiesiems kyla sunkumų aiškinantis galimas moterų sulaikymo aplinkybes.
Pasak R. Korsakienės, kreipėsi labai daug užsieniečių, Irane gyvenančių ar ten artimųjų turinčių žmonių, norėdami padėti.
Taip pat ir pati sesuo informaciją apie galimą moterų sulaikymą ji perdavė pareigūnams, tačiau, jos teigimu, prie bylos dirbantis asmuo pats nesiima bendrauti su angliškai kalbančiais žmonėmis, kurie bandė padėti išsiaiškinti dingusiųjų likimą.
„Visą šitą aš perdaviau policijai, bet esmė ta, kad prie bylos paskirtas asmuo nemoka anglų kalbos. Aš neįsivaizduoju, kaip apskritai užsienio bylai paskiriamas žmogus, kuris nemoka anglų kalbos“, – sako Daivos sesuo.
„Įvairūs žmonės bandė kontaktuoti, bet prie bylos dirbantis asmuo pasakė, kad nemoka angliškai ir negali nieko kalbėti. Ir pasakė mums čia patiems aiškintis.
Kadangi prie bylos dirbantis asmuo nemoka anglų kalbos, visą tyrimą, visą informaciją renku aš. Nuo penktadienio, kaip užkūriau viską, beveik viską pati darau ir bandau rankioti visus kontaktus“, – pasakoja pašnekovė.
Paskutinis paslaptingas įrašas socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)
Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.
Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.
Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).
Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.
Erikos Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).
Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).
Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.
Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva Z. filmuoja, o prieš ją eina Erika Š., kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.
Erika tarnavo kariuomenėje
Lietuvos kariuomenė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 2010–2014 m., tačiau šiuo metu ji Lietuvos kariuomenėje netarnauja.
Ministerija aktyviai aiškinasi aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad žino apie galimą Lietuvos Respublikos piliečių dingimo Irane atvejį, tačiau oficialios informacijos apie jį ministerija nėra gavusi.
„Ministerija visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją ir išnaudos visas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – įspėja URM.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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