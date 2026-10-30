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TV3 naujienos > Žmonės

Iš į Iraną išvykusio Manto Bertulio – naujausia žinia: „Aš labai...“

2026-10-30 17:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 17:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Išvykęs į Iraną, keliautojas Mantas Bertulis „Žinių radijo“ interviu pasidalijo mintimis apie kylančias rizikas, visuomenės reakciją bei valstybės vaidmenį galimos nelaimės atveju. 

Išvykęs į Iraną, keliautojas Mantas Bertulis „Žinių radijo“ interviu pasidalijo mintimis apie kylančias rizikas, visuomenės reakciją bei valstybės vaidmenį galimos nelaimės atveju. 

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M. Bertulis pripažįsta, kad sprendimas vykti į pavojingą regioną kelia riziką jo sveikatai bei gyvybei, o nepalankūs visuomenės komentarai iš dalies yra suprantami. Vis dėlto jis pabrėžia, kad kaip mokesčių mokėtojas turi teisę tikėtis valstybės pagalbos, ir pateikia palyginimą su sveikatos apsaugos sistema.

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FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Mantas Bertulis

„Suprantu visus tuos argumentus ir komentarus ir iš dalies pritariu jiems, nes pats rizikuoju savo sveikata, gyvybe, paskui tenka gelbėt valstybei, bet kita vertus – iš kurios pusės pažiūrėsi, tai aš pats moku mokesčius, nemažai moku mokesčių, tai gal kažkaip tada reiškia, kad galėčiau ir gaut tas valstybės paslaugas kažkokias. Pagal ką mes renkamės? Tada gal ir gydytojai turėtų neoperuot tų žmonių, kurie per kvailą galvą girti vairavo ar dar kažkas.“

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Pasirengimas pasekmėms ir asmeninė atsakomybė

Aptardamas galimus neigiamus scenarijus, M. Bertulis neslepia, kad įvykus nelaimei susilauktų didelės visuomenės kritikos. Nepaisant to, jis teigia prisiimantis visą riziką bei baimes ir pabrėžia, kad iškilus sunkumams pirmiausia bandytų situaciją spręsti savo jėgomis.

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„Aš labai tikiuosi, kad man viskas čia bus gerai. Faktas, kad jeigu kažkas man nutiks, aš būsiu didžiausias klounas ant Lietuvos, bet aš kažkaip sakau, prisiimam visas rizikas, visas baimes ir jeigu kas ir nutiks, tai faktas, kad aš pirmiausia pats bandysiu savo jėgom, o paskui bus matyt“, – kalbėjo vyras.

Požiūris į mokesčių ir viešųjų lėšų skaičiavimą

M. Bertulis kritiškai vertina visuomenėje paplitusį polinkį skaičiuoti kiekvieną mokesčių mokėtojų centą. Jis palygina šią situaciją su valstybės institucijų išlaidų vertinimu ir ragina nebūti smulkmeniškiems:

„Aš manau, kad tas toks mokesčių skaičiavimas yra perdėtas. Tai ta pati tema, kaip, pavyzdžiui, būna ministerijos padaro vakarėlį savo darbuotojams, mes skaičiuojam kiekvieną centą. Na nebūkim tokie, kaip sakant, kiekvieno cento skaičiuotojai.“

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ot mokesciu moketojas
ot mokesciu moketojas
2026-10-30 17:26
Labai butu idomu kiek jau tu mokesciu sumoki? Manau ir pas gydytojus lankaisi?
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Lol
Lol
2026-10-30 17:33
Tikiuosi Lietuvoj liks vienu debilu mažiau...
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Rb
Rb
2026-10-30 17:34
Mantai tavo mokesčius pasiima biudžetines siurbelės todel taves niekas ir negelbės. Vienu mokesčiu moketoju bus maziau, bet visvien bus pigiau taves negelbet o palikt likimo valei
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