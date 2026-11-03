Valdas Adamkus švenčia 100 metų jubiliejų – lietuviai negaili sveikinimų ir linkėjimų: „Tokio Prezidento nebeturėsime“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Valdas Adamkus vaikystę praleido Lietuvoje, mokėsi Kauno berniukų Aušros gimnazijoje, vėliau gyvenimo išeivijoje iki politinės karjeros viršūnės. Šiandien Prezidentui sukako 100 metų. Išskirtinio jubiliejaus proga Vilniaus rotušėje V. Adamkaus bendražygiai, buvę Lenkijos ir Ukrainos prezidentai, Aleksandras Kwaśniewskis ir Viktoras Juščenka, diplomatai, patarėjai, politologai, žurnalistai vardina V. Adamkaus nuveiktus darbus.
„Atsimename kuo puikiausiai, visa Lietuva Valdo Adamkaus ir Aleksando Kwaśniewskio pirmininkavimo misiją Ukrainoje, po kurios kilo oranžinė revoliuciją, prieš kurią kilo oranžinė revoliucija, sumoderuojant tą politinę įtampą ir paskelbiant pirmalaikius rinkimus Ukrainoje. <...> Europinio lygio politinis moderavimas“, – sakė žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
V. Adamkus sugebėdavo rasti išeitis sudėtingiausiose politinėse situacijose, buvo puikus derybininkas. Juo Europos lyderiai pasikliaudavo.
„Turbūt 2004-aisiais jam į Šiaulius skambina pats Kučma, Ukrainos prezidentas ir sako, reikia partnerio, moderatoriaus, derybininko. Žinot, studentų maištai prasidėjo, kažkas nužudė vieną žurnalistą, vertė visą kaltę ant Kučmos, kiek čia teisybės, nežinom, ir tada Aleksandras Kwaśniewskis susiskambino su Adamkumi. Jie skrido į Kyjivą“, – pasakojo istorikas Alfredas Bumblauskas.
Sostinėje minimas istorinis Adamkaus jubiliejus
„Tokių sakyčiau mažai valstybei neproporcingos galios iniciatyvų, nes tuo metu Lietuva Europoje tikrai turėjo išskirtinį diplomatinį statusą“, – kalbėjo E. Jakilaitis.
„Valdas Adamkus atnešė vakarietišką demokratišką lyderystę, kuri tęsiasi iki šiol“, – minėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
V. Adamkaus bendražygiai akcentuoja išskirtinę Prezidento energiją, kuria jis švytėjo nuolatos.
„Žmogui 100 metų, atrodo vau, ta prasme, kad tegu visi taip atrodo šimto metų.“
„Sveikatos. Sveikatos ir daugiau nieko. Man atrodo, kad tai svarbiausia. Man atrodo, kad mes tokio Prezidento nebeturėsime, kokį turėjome.“
„Labai stiprus, disciplinuotas, garbingas žmogus, laikantis savo žodžio, daug nudirbęs Lietuvos naudai ir žmonių gerovei. Tiesiog nuostabus žmogus.“
„Ikona jis. Ikona yra. 90-tųjų, tuo laikotarpiu toks. Aura – džentelmenas, kur reikėtų vyrams pažiūrėti į tą žmogų. Pasimokyti iš jo dalykų daug reiktų.“
Valdas Adamkus šiuo metu sveiksta po rugsėjo pabaigoje atliktos operacijos, dėl to dieną sostinės Rotušėje jam surengtoje pagerbimo šventėje – tarptautinėje konferencijoje nepasirodė, tačiau vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vyks iškilminga prezidento šimtmečio šventė, kurioje prezidentas ketina dalyvauti.
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