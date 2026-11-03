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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po „airBaltic“ sprendimo – Lietuvos oro uostų reakcija: sprendimą ginčys

2026-11-03 13:26 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 13:26
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Latvijos oro bendrovei „airBaltic“ nusprendus nutraukti skrydžius tarp Vilniaus ir Diuseldorfo, kurie vyko pagal rizikos pasidalijimo partnerystės sutartį, Lietuvos oro uostai (LTOU) ketina ginčyti šį sprendimą ir sieks susigrąžinti į maršrutą investuotas lėšas.

„airBaltic“ ateitis pakibo ant plauko? Latvija perspėja apie galimą scenarijų (nuotr. ELTA) (nuotr. Dainiaus Labučio)

Latvijos oro bendrovei „airBaltic“ nusprendus nutraukti skrydžius tarp Vilniaus ir Diuseldorfo, kurie vyko pagal rizikos pasidalijimo partnerystės sutartį, Lietuvos oro uostai (LTOU) ketina ginčyti šį sprendimą ir sieks susigrąžinti į maršrutą investuotas lėšas.

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Apie sutarties nutraukimą „airBaltic“ informavo vykstant JAV teisme pradėtam jos restruktūrizavimo procesui.

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Lietuvos oro uostų vertinimu, šis procesas suteikia oro bendrovei teisę peržiūrėti savo sutartis, tačiau Vilniaus–Diuseldorfo maršrutas turi komercinį potencialą ir yra ekonomiškai naudingas abiem šalims, todėl LTOU sieks apginti savo poziciją restruktūrizavimo procese JAV bei, jei reikės, ginčyti sutarties nutraukimą Lietuvoje.

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„Suprantame, kad oro bendrovės restruktūrizavimas gali lemti sudėtingus verslo sprendimus, tačiau sutartiniai įsipareigojimai negali būti vienašališkai nutraukiami“, – pranešime sakė oro uostų laikinoji vadovė Diana Bankauskienė.

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„Jei mūsų reikalavimas dėl įsipareigojimų vykdymo nebus patenkintas, imsimės tolesnių teisinių priemonių Lietuvos oro uostų ir valstybės interesams apginti ir sieksime susigrąžinti į maršruto vystymą investuotas lėšas“, – pridūrė ji.

Lietuvos oro uostai teigia, kad Vilniaus–Diuseldorfo maršrutas išlieka vienu strateginių prioritetų, todėl „Air Baltic“ informavus apie  vienašališką sutarties nutraukimą LTOU pradėjo derybas su kitais oro vežėjais siekint kuo greičiau atkurti tiesioginius skrydžius šiuo maršrutu.

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Rizikos pasidalijimo partnerystės sutartis su „airBaltic“ dėl šio maršruto pasirašyta 2024 metų spalio mėnesį.

LTOU duomenimis, per šį laiką šia kryptimi keliavo 37 tūkst. keleivių – 2,6 proc. viso keleivių srauto iš Lietuvos į Vokietiją. Skrydžiai vyko du kartus per savaitę.

Kaip rašė BNS, antradienį „Air Baltic“ pranešė, kad dėl prastesnių nei tikėtasi rezultatų nuo lapkričio 23 dienos nutraukia skrydžius tarp Vilniaus ir Diuseldorfo.

indeliai.lt

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