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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„airBaltic“ naikina 1 maršrutą iš Vilniaus

2026-11-03 12:34 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-03 12:34
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Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“, įvertinusi maršruto komercinius rezultatus ir ilgalaikes perspektyvas, nuo 2026 m. lapkričio 23 d. nutraukia skrydžius tarp Vilniaus ir Diuseldorfo.

AirBaltic (BNS nuotr.)

Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“, įvertinusi maršruto komercinius rezultatus ir ilgalaikes perspektyvas, nuo 2026 m. lapkričio 23 d. nutraukia skrydžius tarp Vilniaus ir Diuseldorfo.

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2024 m. atidarytas maršrutas nepateisino pradinių lūkesčių – keleivių paklausa ir pajamos buvo mažesnės nei buvo numatyta maršruto verslo plane. Be to, skrydžių vykdymo sąnaudos, ypač degalų išlaidos, viršijo pradines prognozes. Dėl šių priežasčių toliau vykdyti skrydžius šiuo maršrutu tapo ekonomiškai netikslinga. 

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Lietuva ir toliau išlieka svarbia „airBaltic“ rinka. Bendrovė iš Vilniaus siūlo tiesioginius skrydžius 10 maršrutų, tarp jų – į du Vokietijos miestus: Miuncheną ir Hamburgą. Keleiviai taip pat gali pasiekti daugiau kaip 60 miestų naudodamiesi jungiamaisiais skrydžiais per Rygą.

„airBaltic“ atsiprašo keleivių už dėl šio sprendimo kilusius nepatogumus. Visi keleiviai, kurių kelionių planus paveikė skrydžių nutraukimas, buvo informuoti tiesiogiai. Jiems pasiūlyta galimybė pakeisti bilietus į skrydžius su persėdimu Rygoje arba susigrąžinti visą už bilietus sumokėtą sumą. Prireikus papildomos pagalbos, keleiviai kviečiami kreiptis į „airBaltic“ klientų aptarnavimo centrą.

indeliai.lt

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