„airBaltic“ naikina 1 maršrutą iš Vilniaus

2024 m. atidarytas maršrutas nepateisino pradinių lūkesčių – keleivių paklausa ir pajamos buvo mažesnės nei buvo numatyta maršruto verslo plane. Be to, skrydžių vykdymo sąnaudos, ypač degalų išlaidos, viršijo pradines prognozes. Dėl šių priežasčių toliau vykdyti skrydžius šiuo maršrutu tapo ekonomiškai netikslinga.
Lietuva ir toliau išlieka svarbia „airBaltic“ rinka. Bendrovė iš Vilniaus siūlo tiesioginius skrydžius 10 maršrutų, tarp jų – į du Vokietijos miestus: Miuncheną ir Hamburgą. Keleiviai taip pat gali pasiekti daugiau kaip 60 miestų naudodamiesi jungiamaisiais skrydžiais per Rygą.
„airBaltic“ atsiprašo keleivių už dėl šio sprendimo kilusius nepatogumus. Visi keleiviai, kurių kelionių planus paveikė skrydžių nutraukimas, buvo informuoti tiesiogiai. Jiems pasiūlyta galimybė pakeisti bilietus į skrydžius su persėdimu Rygoje arba susigrąžinti visą už bilietus sumokėtą sumą. Prireikus papildomos pagalbos, keleiviai kviečiami kreiptis į „airBaltic“ klientų aptarnavimo centrą.