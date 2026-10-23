„Air Baltic“ pajamos šiuo laikotarpiu siekė 55,632 mln. JAV dolerių (48,8 mln. eurų). Veiklos nuostoliai siekė 3,469 mln. dolerių (3,043 mln. eurų), o grynąjį rezultatą taip pat lėmė 7,907 mln. dolerių (6,936 mln. eurų) finansinės išlaidos ir 8,668 mln. dolerių (7,604 mln. eurų) neigiamas valiutų kursų skirtumas.
Konsoliduoti „Air Baltic“ ir dviejų į „Chapter 11“ procesą įtrauktų dukterinių įmonių – „Air Baltic Training“ bei „Baltijas kravu centrs“ – grynieji nuostoliai per šį laikotarpį sudarė 20,933 mln. dolerių (18,362 mln. eurų).
Pinigų likutis išaugo, bet kapitalas išlieka neigiamas
Kartu, prasidėjus „Chapter 11“ procesui, smarkiai padidėjo „Air Baltic“ pinigų likutis. Laisvai naudojamų oro linijų lėšų likutis išaugo nuo 7,102 mln. dolerių (6,23 mln. eurų) laikotarpio pradžioje iki 52,051 mln. dolerių (45,659 mln. eurų) rugsėjo 30 d., o įskaičiavus 3,913 mln. dolerių (3,432 mln. eurų) ribotai naudojamų lėšų, bendras pinigų likutis pasiekė 55,963 mln. dolerių (49,09 mln. eurų).
Iš viso trys į „Chapter 11“ procesą įtrauktos „Air Baltic“ grupės įmonės rugsėjo 30 d. turėjo 58,24 mln. dolerių (51,088 mln. eurų) piniginių lėšų, iš kurių 54,327 mln. dolerių (47,655 mln. eurų) buvo laisvai naudojamos.
Oro bendrovės išlaidos rugsėjo 14–30 d. sudarė 98,894 mln. dolerių (86,749 mln. eurų).
Rugsėjo 30 d. „Air Baltic“ turto balansinė vertė buvo 1,759 mlrd. dolerių (1,543 mlrd. eurų), įsipareigojimai siekė 2,136 mlrd. dolerių (1,874 mlrd. eurų), todėl bendrovės nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė 377,098 mln. dolerių (330,788 mln. eurų).
Ataskaitose nurodoma, kad jose pateikta finansinė informacija yra preliminari, neaudituota ir neparengta kaip visavertė finansinės atskaitomybės ataskaita pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ar JAV visuotinai priimtus apskaitos principus. Bendrovė taip pat pažymi, jog duomenys apima ribotą laikotarpį ir negali būti laikomi patikima būsimų veiklos rezultatų prognoze, nes pritaikius visas apskaitos procedūras jie gali iš esmės pasikeisti.
„Air Baltic“ pažymi, kad mėnesinės veiklos ataskaitos rengiamos tik tam, kad būtų įvykdyti atskaitomybės reikalavimai pagal „Chapter 11“ procesą, jos apima tik procese dalyvaujančias įmones, o jose esantys duomenys nėra skirti lyginti su konsoliduotomis „Air Baltic“ grupės finansinėmis ataskaitomis ar anksčiau skelbtais finansiniais rezultatais.