Astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė praskleidė savaitės paslapties šydą ir papasakojo, kas mūsų laukia.
Priešpilnis – ko tikėtis?
Pokalbį pašnekovė pradėjo nuo to, kad nors ši savaitė gana nebloga, vis tik tai, kas liečia komunikaciją, gali kelti klausimų.
Pasak jos, savaitės metu gali lydėti įvairūs nesusikalbėjimai, o dėl to gali kilti įtampa.
„Studentams ar besimokantiems žmonėms gali būti sunkiau susikaupti, labiau norėsis laisvalaikio, pramogų ar aktyvaus poilsio nei sėdėjimo prie knygų“, – sakė ji.
Atsižvelgiant į orus, pasak astrologės, norėsis daugiau laiko būti namuose. Čia bus ieškoma saugumo ir komforto, nes baimės jausmas dėl pasaulinių įvykių gali paaštrėti.
„Pastaruoju metu žmonės man daug rašo apie įvairias baimes, pasaulines įtampas, galimus trikdžius ar nerimą keliančias naujienas, tačiau nereikėtų pernelyg pasiduoti tokioms nuotaikoms.
Lietuvoje kartais tokios temos sulaukia daug dėmesio, bet svarbu išlikti ramiems ir nepasiduoti panikai“, – sakė ji.
Savireklamai – puikus metas
Vis tik tiems, kurie steigia naujas įmones, ketina pradėti savo verslus, priešpilnis suteiks ne vieną galimybę pasirodyti viešai.
Anot pašnekovės, jeigu norima save reklamuoti – tai reiktų daryti dabar, nes galimas pozityvus rezultatas.
„Tai palankus metas drąsiai startuoti ir parodyti save“, – aiškino ji.
Pašnekovė taip pat ragino šią savaitę nepamiršti aktyvumo, pasportuoti, skirti dėmesio savo sveikatai. Žinoma, ji pabrėžė, kad visa tai reiktų daryti išmintingai.
Tokio moto taip pat reiktų laikytis vairuojant kelyje, nes atsargumas priešpilnio metu tikrai nepakenks.
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