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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Sekmadienio horoskopas: vienas išmintingas patarimas gali pakeisti planus

2026-11-15 08:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-15 08:05
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Šiandien gali sustiprėti atsakomybės jausmas, noras susitvarkyti svarbius reikalus ir aiškiau suprasti kokių rezultatų siekiate ateityje. Diena palanki nuosekliam darbui, ilgalaikių planų peržiūrai, mokymuisi ir pokalbiams su patyrusiais žmonėmis, tačiau užsispyrimas bei noras viską kontroliuoti gali sukelti nereikalingų nesutarimų.

Horoskopas, mistika, Zodiako ženklai, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Šiandien gali sustiprėti atsakomybės jausmas, noras susitvarkyti svarbius reikalus ir aiškiau suprasti kokių rezultatų siekiate ateityje. Diena palanki nuosekliam darbui, ilgalaikių planų peržiūrai, mokymuisi ir pokalbiams su patyrusiais žmonėmis, tačiau užsispyrimas bei noras viską kontroliuoti gali sukelti nereikalingų nesutarimų.

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Palankesnės galimybės gali atsiverti Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Svarstyklėms, Ožiaragiams ir Žuvims, o daugiau atsargumo vertėtų Dvyniams, Liūtams ir Šauliams. Vakare daugiau naudos gali suteikti prasmingi pokalbiai, paskaitos, skaitymas, nes ši dienos dalis labiau skatins klausytis ir mokytis, o ne ginčytis.

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Jeigu naktį sapnavote mokytoją, seną knygą, mokyklą, šventyklą ar žmogų, kuris jums kažką aiškino, tai gali simbolizuoti poreikį įgyti naujų žinių, išgirsti svarbų patarimą arba iš naujo įvertinti savo gyvenimo pasirinkimus.

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Palanku užbaigti anksčiau pradėtus darbus, tvarkyti dokumentus, peržiūrėti šeimos biudžetą, planuoti ilgalaikius tikslus ir pasitarti su patyrusiais žmonėmis. Taip pat verta skirti laiko mokymuisi, paskaitoms, knygų skaitymui, dvasinei praktikai ir ramiems pokalbiams su artimaisiais, tačiau svarbius sprendimus geriau priimti nepasiduodant spaudimui. Šiandien palanki spalva yra švelniai rusva. Palankus aksesuaras – nedidelė užrašų knygelė.

AVINAS. Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti profesiniai tikslai, atsakomybė ir santykiai su vadovais. Gali atsirasti galimybė užbaigti seniai pradėtą darbą arba aiškiau įvertinti savo karjeros kryptį. Jūsų iniciatyvumas gali būti pastebėtas, tačiau svarbu nebandyti visko spręsti vien savo nuožiūra. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti rizikingus pasiūlymus ir išlaidas asmeniniams pomėgiams. Santykiuose su artimaisiais gali išryškėti skirtingas požiūris į darbą, laisvalaikį ar šeimos įsipareigojimus. Vakare naudinga pasikalbėti su patyrusiu žmogumi, kurio patarimai gali padėti geriau suprasti profesines galimybes. Daugiau pasitenkinimo suteiks aiškiai atliktos pareigos ir gebėjimas suderinti ambicijas su artimųjų poreikiais.

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