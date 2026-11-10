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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Atslenka lemtingas penktadienis, lapkričio 13-oji: skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus

2026-11-10 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 18:10
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Šią vėsią lapkričio naktį danguje pasirodys nauja mėnulio fazėjaunatis. Dalijamės su jumis, kas laukia šiuo astrologiniu periodu.

Atslenka lemtingas penktadienis, lapkričio 13-oji: skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus (Nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Šią vėsią lapkričio naktį danguje pasirodys nauja mėnulio fazėjaunatis. Dalijamės su jumis, kas laukia šiuo astrologiniu periodu.

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Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie naujausias jaunaties prognozes prabilo  astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė.

(12 nuotr.)
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Harmoninga savaitė

Kaip pasakojo pašnekovė, jaunatis į kiekvieno gyvenimą įneš daugiau geros nuotaikos. Norėsis daugiau veikti, į pasaulį žvelgti pozityviau.

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Taip pat, pasak V. Budraitytės, jaunatis širdis pripildys harmonija. Kiekvienas galės pajusti daugiau vidinės ramybės.

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„Tai labai palankus metas prašyti paaukštinimo, kalbėtis dėl atlyginimo, pristatyti idėjas, organizuoti reklamos kampanijas, renginius, įmonių pristatymus ar pradėti naujus projektus.

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Apskritai savaitė tinkama veikloms, kurios reikalauja matomumo, bendravimo ir pozityvios energijos“, – aiškino ji.

Vis tik svarbu priminti ir tai, kad lapkričio metu viena prognozė nesikeičia – raginama daugiau valgyti sveiko maisto, atsisakyti organizmui kenkiančių medžiagų.

„Net ir palankiomis dienomis svarbu neprarasti saiko bei atsakingai vertinti savo veiksmus“, – sakė ji.

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Išskirtinė data savaitėje

V. Budraitytė taip pat prakalbo apie jaunaties metu kalendoriuje išsiskiriančią datą – penktadienį, 13 dieną.

Pasak pašnekovės, nors dauguma linkę jos bijoti, šią savaitę to daryti nereikėtų. Ši diena bus itin laiminga mums visiems.

„Nors daugeliui ši data gali atrodyti neraminanti dėl penktadienio 13-osios įvaizdžio, gyvenantiems Lietuvoje ji turėtų būti pakankamai gera ir sėkminga diena.

Todėl nereikėtų iš anksto nervintis ar tikėtis blogiausio vien dėl datos simbolikos“, – ramino ji.

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