Atslenka lemtingas penktadienis, lapkričio 13-oji: skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie naujausias jaunaties prognozes prabilo astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė.
Harmoninga savaitė
Kaip pasakojo pašnekovė, jaunatis į kiekvieno gyvenimą įneš daugiau geros nuotaikos. Norėsis daugiau veikti, į pasaulį žvelgti pozityviau.
Taip pat, pasak V. Budraitytės, jaunatis širdis pripildys harmonija. Kiekvienas galės pajusti daugiau vidinės ramybės.
„Tai labai palankus metas prašyti paaukštinimo, kalbėtis dėl atlyginimo, pristatyti idėjas, organizuoti reklamos kampanijas, renginius, įmonių pristatymus ar pradėti naujus projektus.
Apskritai savaitė tinkama veikloms, kurios reikalauja matomumo, bendravimo ir pozityvios energijos“, – aiškino ji.
Vis tik svarbu priminti ir tai, kad lapkričio metu viena prognozė nesikeičia – raginama daugiau valgyti sveiko maisto, atsisakyti organizmui kenkiančių medžiagų.
„Net ir palankiomis dienomis svarbu neprarasti saiko bei atsakingai vertinti savo veiksmus“, – sakė ji.
Išskirtinė data savaitėje
V. Budraitytė taip pat prakalbo apie jaunaties metu kalendoriuje išsiskiriančią datą – penktadienį, 13 dieną.
Pasak pašnekovės, nors dauguma linkę jos bijoti, šią savaitę to daryti nereikėtų. Ši diena bus itin laiminga mums visiems.
„Nors daugeliui ši data gali atrodyti neraminanti dėl penktadienio 13-osios įvaizdžio, gyvenantiems Lietuvoje ji turėtų būti pakankamai gera ir sėkminga diena.
Todėl nereikėtų iš anksto nervintis ar tikėtis blogiausio vien dėl datos simbolikos“, – ramino ji.
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