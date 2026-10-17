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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Merzas siunčia griežtą žinią dėl migracijos: Europa susiduria su viena didžiausių problemų

2026-10-17 12:24 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 12:24
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime pareiškė, kad migracijos srityje dar reikia daug nuveikti, nepaisant mažėjančio į Bendriją atvykstančių migrantų skaičiaus ir naujų ES prieglobsčio taisyklių.

Friedrichas Merzas EPA
GALERIJA (8)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime pareiškė, kad migracijos srityje dar reikia daug nuveikti, nepaisant mažėjančio į Bendriją atvykstančių migrantų skaičiaus ir naujų ES prieglobsčio taisyklių.

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„Dabar beveik visi Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai mano taip pat: turime didžiulę problemą, kuri užkrauna nemažą naštą mūsų visuomenėms“, – Briuselyje vykusiame ES viršūnių susitikime sakė F. Merzas.

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Vokietijos kancleris pabrėžė pritariantis šiam požiūriui.

„Neteisėta migracija – viena didžiausių problemų, su kuriomis susiduriame Europoje“, – pridūrė jis.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Friedrichas Merzas

F. Merzas šiuos komentarus išsakė diskusijų apie migracijos krizės Seutoje pamokas kuluaruose.

Liepos pabaigoje į Ispanijos eksklavą Seutą iš Maroko pateko maždaug 80 tūkst. migrantų. Madrido vyriausybės teigimu, dauguma atvykusiųjų per labai trumpą laiką savanoriškai grįžo į Maroką. Bandydami pasiekti Seutą žuvo mažiausiai 140 žmonių. Pagalbos organizacijos nurodo gerokai didesnį žuvusiųjų skaičių.

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Austrijos kancleris Christianas Stockeris ES viršūnių susitikime pareikalavo daugiau teisinių galimybių reaguoti į tokius masinius migrantų antplūdžius kaip Seutoje, visų pirma – teisės tokiomis aplinkybėmis nepriimti prieglobsčio prašymų.

Graikijos vyriausybė taip pat siekia sukurti teisinį pagrindą tokiai galimybei. Graikija jau du kartus buvo sustabdžiusi prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, pastarąjį kartą – 2025 m. trims mėnesiams, kai smarkiai padaugėjo iš Libijos į Kretos ir Gavdoso salas laivais atvykstančių migrantų.

Tačiau ES migracijos taisyklėse nenumatyta galimybė visiškai sustabdyti teisę prašyti prieglobsčio. Pagal negrąžinimo principą valstybė negali grąžinti ar deportuoti žmogaus į šalį, kurioje jam gresia persekiojimas, kankinimas ar kitoks žmogaus teises pažeidžiantis elgesys.

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