Merzas siunčia griežtą žinią dėl migracijos: Europa susiduria su viena didžiausių problemų

„Dabar beveik visi Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai mano taip pat: turime didžiulę problemą, kuri užkrauna nemažą naštą mūsų visuomenėms“, – Briuselyje vykusiame ES viršūnių susitikime sakė F. Merzas.
Vokietijos kancleris pabrėžė pritariantis šiam požiūriui.
„Neteisėta migracija – viena didžiausių problemų, su kuriomis susiduriame Europoje“, – pridūrė jis.
F. Merzas šiuos komentarus išsakė diskusijų apie migracijos krizės Seutoje pamokas kuluaruose.
Liepos pabaigoje į Ispanijos eksklavą Seutą iš Maroko pateko maždaug 80 tūkst. migrantų. Madrido vyriausybės teigimu, dauguma atvykusiųjų per labai trumpą laiką savanoriškai grįžo į Maroką. Bandydami pasiekti Seutą žuvo mažiausiai 140 žmonių. Pagalbos organizacijos nurodo gerokai didesnį žuvusiųjų skaičių.
Austrijos kancleris Christianas Stockeris ES viršūnių susitikime pareikalavo daugiau teisinių galimybių reaguoti į tokius masinius migrantų antplūdžius kaip Seutoje, visų pirma – teisės tokiomis aplinkybėmis nepriimti prieglobsčio prašymų.
Graikijos vyriausybė taip pat siekia sukurti teisinį pagrindą tokiai galimybei. Graikija jau du kartus buvo sustabdžiusi prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, pastarąjį kartą – 2025 m. trims mėnesiams, kai smarkiai padaugėjo iš Libijos į Kretos ir Gavdoso salas laivais atvykstančių migrantų.
Tačiau ES migracijos taisyklėse nenumatyta galimybė visiškai sustabdyti teisę prašyti prieglobsčio. Pagal negrąžinimo principą valstybė negali grąžinti ar deportuoti žmogaus į šalį, kurioje jam gresia persekiojimas, kankinimas ar kitoks žmogaus teises pažeidžiantis elgesys.
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