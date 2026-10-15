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Vokietijoje – priekabiavimo robotu atvejis

2026-10-15 18:49 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 18:49
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Vokietijos institucijos pradėjo tyrimą dėl galimo seksualinio priekabiavimo, kai dviejų jaunuolių valdomas robotas lietė 16-metės merginos sėdmenis ir atliko tam tikrus judesius jos link, pranešė policija.

Robotas maratone

Vokietijos institucijos pradėjo tyrimą dėl galimo seksualinio priekabiavimo, kai dviejų jaunuolių valdomas robotas lietė 16-metės merginos sėdmenis ir atliko tam tikrus judesius jos link, pranešė policija.

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Vakarų Vokietijos Kelno miesto policija sureagavo į incidentą, įvykusį sekmadienio naktį, kai 16-metis roboto savininkas ir 19-metis jo draugas, kaip teigiama, filmavo šį galimą išpuolį.

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Pranešama, kad jie tiesiogiai transliavo incidentą internete ir jį komentavo.

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Kelno policijos atstovas Christophas Bermelis teigė, kad jaunuoliams kaltinimai kol kas nepateikti, tačiau jie laikomi įtariamaisiais, o tyrėjai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo iš anksto užprogramuoti, ar valdomi realiuoju laiku.

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Pasak atstovo, policijai toks incidentas – neįprastas.

„Iki šiol su tokiu reiškiniu nesame susidūrę“, – naujienų agentūrai AP sakė Ch. Bermelis ir pridūrė: „Mums tai nauja sritis.“

Į įvykio vietą prie greitojo maisto restorano atvykusios gelbėjimo tarnybų pajėgos robotą rado transporto priemonės bagažinėje, pirmadienį pranešė Kelno policija. Robotas ir abiejų jaunuolių mobilieji telefonai buvo paimti.

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Kelno policija socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ant žemės gulinčio raudonos ir auksinės spalvos roboto nuotrauką.

Teigiama, kad 120 cm aukščio robotas buvo apvilktas baltais berankoviais marškinėliais, juodomis sportinėmis kelnėmis, buvo su auksine grandinėle ir akiniais nuo saulės. Jam taip pat, kaip manoma, buvo priklijuoti ūsai.

Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip judrioje naktinėje gatvėje du jaunuoliai lydi robotą link moterų grupės, šis atsitrenkia į vieną iš jų ir apkabina kitas.

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Vienas iš vyrų ne kartą šaukia ant roboto ir traukia jį atgal, šiam atlikus seksualinio pobūdžio gestus, sukeldamas aplinkinių juoką.

Policijos „Facebook“ paskyroje pareigūnai antradienį sukritikavo nederamus komentarus ir įspėjo, kad dalijimasis įrašais apie tokius incidentus ar juokavimas apie juos gali dar labiau paveikti bet kurį nukentėjusį žmogų.

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