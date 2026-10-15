Atsiėmėte pinigus iš II pensijų pakopos? Jums turi žinią

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad nusikaltėliai gali žadėti greitą uždarbį, siūlyti pelningas investicijas ar raginti įsigyti auksą.
Įspėja gyventojus dėl sukčių
Policija ragina saugoti savo santaupas, nesidalinti banko prisijungimo duomenimis ir įtartiną informaciją tikrinti oficialiuose šaltiniuose.
„Baigėsi trečiasis pensijų reformos etapas – dalis gyventojų gali susigrąžinti pensijų fonduose sukauptas lėšas.
Sukčiai nepraleidžia progos pasipelnyti! Jie gali siūlyti „pelningas“ investicijas, raginti pirkti auksą ar žadėti greitą uždarbį, o iš tiesų siekia išvilioti jūsų pinigus.
Apsaugokite savo santaupas! Nesusigundykite nepažįstamų asmenų pasiūlymais, nespauskite įtartinų nuorodų ir neatskleiskite banko prisijungimo duomenų. Kilus abejonių, informaciją tikrinkite oficialiuose šaltiniuose.
Būkite budrūs – jūsų finansinis saugumas priklauso ir nuo jūsų pačių!“ – rašoma įraše.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt