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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atsiėmėte pinigus iš II pensijų pakopos? Jums turi žinią

2026-10-15 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-15 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasibaigus trečiajam pensijų reformos etapui, dalis gyventojų gali susigrąžinti pensijų fonduose sukauptas lėšas. Tačiau kartu su galimybe atsiimti pinigus atsiranda ir rizika susidurti su sukčiais. Alytaus policija socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus būti budrius ir nepasiduoti apgaulingiems pasiūlymams.

Pasibaigus trečiajam pensijų reformos etapui, dalis gyventojų gali susigrąžinti pensijų fonduose sukauptas lėšas. Tačiau kartu su galimybe atsiimti pinigus atsiranda ir rizika susidurti su sukčiais. Alytaus policija socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus būti budrius ir nepasiduoti apgaulingiems pasiūlymams.

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Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad nusikaltėliai gali žadėti greitą uždarbį, siūlyti pelningas investicijas ar raginti įsigyti auksą.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Įspėja gyventojus dėl sukčių

Policija ragina saugoti savo santaupas, nesidalinti banko prisijungimo duomenimis ir įtartiną informaciją tikrinti oficialiuose šaltiniuose.

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„Baigėsi trečiasis pensijų reformos etapas – dalis gyventojų gali susigrąžinti pensijų fonduose sukauptas lėšas.

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Sukčiai nepraleidžia progos pasipelnyti! Jie gali siūlyti „pelningas“ investicijas, raginti pirkti auksą ar žadėti greitą uždarbį, o iš tiesų siekia išvilioti jūsų pinigus.

Apsaugokite savo santaupas! Nesusigundykite nepažįstamų asmenų pasiūlymais, nespauskite įtartinų nuorodų ir neatskleiskite banko prisijungimo duomenų. Kilus abejonių, informaciją tikrinkite oficialiuose šaltiniuose.

Būkite budrūs – jūsų finansinis saugumas priklauso ir nuo jūsų pačių!“ – rašoma įraše. 

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