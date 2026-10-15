Ukmergėje žmonės nė neįtarė, kad tai buvo kabinama ant jų palangių ar tvorų: „Tai yra stambaus masto platinimas“

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Ukmergės policijos komisariato pareigūnai skelbia, kad pavyko atskleisti labai didelio masto narkotikų platinimo schemą. Narkotikų paketėlius, vadinamuosius „dropus“, platintojai klientams palikdavo viešosiose miesto erdvėse.
„Tie „dropai“ buvo prikabinami, tarkim, žmonėm nežinant, jiems prie palangių, prie tvorų, įvairiai tarp visokių sienos angų, į žemę gali būti užkasti“, – pasakojo Ukmergės policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša.
Kiekiai ir platinimo mastas – stulbinantys: komisariato viršininkas pasakoja, kad vykdydami tyrimą pareigūnai vos per porą dienų rado arti 100 narkotinių medžiagų paketėlių.
„Juose – tiek sintetiniai narkotikai: vadinami kristalai, LSD, tiek augaliniai – žolė. Tai įvairių ten buvo narkotikų. Pagal mastus tai yra stambaus masto platinimas“, – teigė A. Lukša.
Trys įtariamieji, vienas jų sulaikytas
Iš viso tyrime – bent trys įtariamieji, vienas iš jų šiuo metu yra sulaikytas. Vadinamųjų „dropų“ sistema – labai populiarus narkotikų platinimo būdas Lietuvoje. Narkotikus asmuo užsisako per „Telegram“ programėlę. Joje gali rinktis iš spalvingo meniu, kuriame – kainos, kiekiai ir aprašymai. Išsirinkęs medžiagą, už ją užsakovas moka kriptovaliuta. Apmokėjęs užsakymą, asmuo gauna koordinates ir nuotrauką, kur paslėpti jo narkotikai.
O tie, kurie narkotikus slapsto, dažniausiai net patys nežino, iš ko juos gauna ir kas yra didysis platintojas. Norėdami užsidirbti, jaunuoliai per „Telegram“ gauna tikslius nurodymus, iš kur pasiimti didesnį kiekį narkotikų paketėlių, kur ir ką paslėpti arba užkasti. Tai padarę, nufotografuoja ir anonimiškai persiunčia užsakovui nuotraukas.
Dėl tokios kruopščiai apgalvotos schemos pareigūnams ypač sunku sugauti platintojus, dažniausiai pavyksta sučiupti tik pavienius jaunuolius, kurie apie visą veikiantį tinklą jokios informacijos neturi. Tuo tarpu policija gauna vis daugiau gyventojų pranešimų apie „dropus“ slapstančius, užkasinėjančius asmenis, kurie šias ypač pavojingas medžiagas slepia net ir vaikams lengvai prieinamose vietose.
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