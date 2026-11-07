„GalvOK“ studijoje pasklido toks dvokas, kad norėjosi bėgti: neiškentė net žiūrovai

Laidos dalyviai netrukus sulaukė klausimo apie vieną kontroversiškiausių pasaulio patiekalų – fermentuotą švedišką silkę (surströmming). Tačiau didžiausia staigmena laukė į studiją atkeliavus skardinei su silke.
Nuskambėjus klausimui, kaip teisingai atidaryti pūdytos silkės skardinę, D. Katinas drąsino nepasiduoti išankstiniams nusistatymams.
„Esu valgęs ne kartą Švedijoje, Lietuvoje. Labai skanu. Rekomenduoju tikrai išbandyti šitą patiekalą. Reikia visada turėti norą kažką paragauti naujo“, – tikino D. Katinas.
Tuo tarpu Mantas Katleris laikėsi visiškai priešingos nuomonės.
„Absoliučiai priešinga patirtis man buvo. Ne, nerekomenduočiau niekam. Kvapas hitina. Blogiausias turbūt, kokį įmanoma... Skonis dar blogesnis negu kvapas“, – pasakojo komikas.
Studiją užpildė nepakeliamas tvaikas
Išsiaiškinę, kaip taisyklingai atidaryti skardinę, laidos dalyviai netrukus dar nepamačius žuvies jau pajautė jos kvapą. Vos atidarius indą, studijoje pasklido toks tvaikas, kad nesusilaikė net žiūrovai, kurie sėdėjo kelių metrų atstumu.
Nors kvapas vertė trauktis atgal, laidos vedėjas Andrius Žiuraukas išdrįso padegustuoti patiekalą.
„Andriau, man ragauti ar nereikia geriau“, – klausė M. Stasiulis, tačiau atsakymo išgirsti nereikėjo, užteko žvilgtelėti į A. Žiurausko veido mimikas.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.