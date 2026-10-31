„Poliarizuoti stiklai“ eteryje išdavė tiesą apie rokerių turus: „Nereikia geriau bandyti“

Laidoje, kaip visada, netrūko intriguojančių klausimų, tačiau ne mažiau dėmesio sulaukė ir itin atviri bei humoro prisotinti svečių pasisakymai.
Prieš narpliojant sudėtingą klausimą pie mirtį ir keistas tradicijas, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nepraleido progos pakalbinti ilgamečių scenos vilkų apie legendinius roko koncertų užkulisius.
„Yra buvę, kad buvote tiek mirę, bet vis tiek koncertavote?“ – tiesiai šviesiai svečių paklausė A. Žiurauskas.
Šarūnui Mačiuliui nespėjus sureaguoti, į pokalbį iškart įsitraukė Mantas Katleris.
„Nu tai paprastai tokie ir būdavo koncertai. Sekmadienio koncertai panašūs jau po penktadienio ir šeštadienio“, – juokavo komikas.
Prisiminęs intensyvų turo grafiką ir audringą rokerių gyvenimo būdą, V. Beriozovas nusprendė, kad visos smulkmenos iki šiol turi likti paslaptyje.
„Taip, istorija nutyli...“ – šypsojosi V. Beriozovas.
Nors laidos vedėjas priminė, kad senaties terminas jau seniai praėjęs – net 19 metų, atlikėjai vis vien kuriozus šį kartą nusprendė pasilikti sau.
„Bandys dar kas nors pakartoti, ne, nereikia geriau bandyti“, – juokėsi Š. Mačiulis
40-ojo jubiliejaus proga „Poliarizuoti stiklai“ lapkričio 27 d. surengs vienintelį koncertą Kauno sporto halėje! 1986 m. susikūrusi „Poliarizuotų stiklų“ Lietuvos roko grupė šiais metais mini ypatingą progą – 40 metų scenoje nepakitusia grupės sudėtimi. Legendinių kūrinių, tokių kaip „Medžiai be lapų“, „Poliarizuoti stiklai“ ar „Mėlynakė Stasė“, autoriai teigia, kad į šventinį koncertą atvykę žiūrovai gali tikėtis gero roko vakarėlio su nostalgijos prieskoniu.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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