Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

„Poliarizuoti stiklai“ eteryje išdavė tiesą apie rokerių turus: „Nereikia geriau bandyti“

GalvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!
2026-10-31 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Šįkart studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio, o jiems į pagalbą atskubėjo ypatingi vakaro svečiai – roko grupės „Poliarizuoti stiklai“ nariai Šarūnas Mačiulis ir Viktoras Beriozovas.

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Šįkart studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio, o jiems į pagalbą atskubėjo ypatingi vakaro svečiai – roko grupės „Poliarizuoti stiklai“ nariai Šarūnas Mačiulis ir Viktoras Beriozovas.

REKLAMA
1

Laidoje, kaip visada, netrūko intriguojančių klausimų, tačiau ne mažiau dėmesio sulaukė ir itin atviri bei humoro prisotinti svečių pasisakymai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš narpliojant sudėtingą klausimą pie mirtį ir keistas tradicijas, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nepraleido progos pakalbinti ilgamečių scenos vilkų apie legendinius roko koncertų užkulisius.

REKLAMA
REKLAMA

„Yra buvę, kad buvote tiek mirę, bet vis tiek koncertavote?“ – tiesiai šviesiai svečių paklausė A. Žiurauskas.

REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupės „Poliarizuoti stiklai“ lyderis Šarūnas Mačiulis

Šarūnui Mačiuliui nespėjus sureaguoti, į pokalbį iškart įsitraukė Mantas Katleris.

„Nu tai paprastai tokie ir būdavo koncertai. Sekmadienio koncertai panašūs jau po penktadienio ir šeštadienio“, – juokavo komikas.

Prisiminęs intensyvų turo grafiką ir audringą rokerių gyvenimo būdą, V. Beriozovas nusprendė, kad visos smulkmenos iki šiol turi likti paslaptyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip, istorija nutyli...“ – šypsojosi V. Beriozovas.

Nors laidos vedėjas priminė, kad senaties terminas jau seniai praėjęs – net 19 metų, atlikėjai vis vien kuriozus šį kartą nusprendė pasilikti sau.

„Bandys dar kas nors pakartoti, ne, nereikia geriau bandyti“, – juokėsi Š. Mačiulis

40-ojo jubiliejaus proga „Poliarizuoti stiklai“ lapkričio 27 d. surengs vienintelį koncertą Kauno sporto halėje! 1986 m. susikūrusi „Poliarizuotų stiklų“ Lietuvos roko grupė šiais metais mini ypatingą progą – 40 metų scenoje nepakitusia grupės sudėtimi. Legendinių kūrinių, tokių kaip „Medžiai be lapų“, „Poliarizuoti stiklai“ ar „Mėlynakė Stasė“, autoriai teigia, kad į šventinį koncertą atvykę žiūrovai gali tikėtis gero roko vakarėlio su nostalgijos prieskoniu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Adomaitis atskleidė netikėtą savo pomėgį: „Iš karto užsisakau du“ (tv3.lt koliažas)
Laidoje „GalvOK“ – Lino Adomaičio išpažintis: prabilo apie slaptą priklausomybę (5)
Laida „GalvOK“ (tv3.lt koliažas)
Netikėtas posūkis filmavimo metu – dainininkas Radži nebeištvėrė: „Patylėk dabar“ (29)
„GalvOK“ studijoje netikėtai dingo šviesa: Mantas Katleris imtis veiksmų nusprendė pats (tv3.lt koliažas)
„GalvOK“ studijoje netikėtai dingo šviesa: štai kas nutiko (5)
„Be Tabu“ žurnalistė Evelina Pavliukovič prabilo apie neįtikėtiną savo talentą: „Ateityje planuoju...“ (tv3.lt koliažas)
„Be Tabu“ žurnalistė Evelina Pavliukovič prabilo apie mažai kam žinomą savo talentą: „Ateityje planuoju...“ (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų