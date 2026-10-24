Laidoje „GalvOK“ – Lino Adomaičio išpažintis: prabilo apie slaptą priklausomybę

Prieš pasirenkant klausimų temas, laidos vedėjui paklausus apie mažiau žinomus faktus ir pomėgius, L. Adomaitis neslėpė, kad turi silpnybę, apie kurią daugelis nė neįtartų.
„Daug pomėgių turiu iš tikrųjų. Vienas iš jų – saldumynai, pavyzdžiui. Pas mus ritualas visą laiką į miestą išvažiuoti kur nors kavytės, ir aš iš karto užsisakau du desertus – visada“, – atviravo atlikėjas.
Katleris išdavė, ką veikia laisvalaikiu
Kitiems laidos dalyviams klausantis apie saldžius L. Adomaičio įpročius, M. Katleris prasitarė apie savo aistras, kurios nustebino studijos žiūrovus.
„Man pažaisti kompiuteriu ir pasivažinėti su „Vespa“ – patys įdomiausi dalykai. Dabar labai laukiu žaidimo „GTA 6“, net darbus taip apsidėlioju, kad lapkritį galėčiau kuo daugiau žaistii“, – atskleidė komikas.
Diskusijai apie kompiuterinius žaidimus įsibėgėjus, L. Adomaitis prisiminė ir savo vaikystės aistrą kompiuterinei įrangai.
„Atsimenu, buvau stipriai užsikabinęs ant „Mario“. Turėjau tokį „Nintendo“ kompiuterį“, – minėjo jis.
Išgirdęs apie legendinį žaidimą, į pokalbį iškart įsitraukė ir laidos vedėjas Andrius Žiurauskas, kuris nustebino netikėtu faktu.
„Bet žinokite, nepatikėsite – aš žinau datą, kada pirmą kartą žaidime pasirodė Super Mario. Tai buvo 1981-ieji metai. Tik tas žaidimas dar nesivadino „Super Mario“ – tai buvo tiesiog vienas iš pirmųjų „Nintendo“ žaidimų, kuriame atsirado personažas, kuris vėliau tapo išskirtiniu“, – pasakojo A. Žiurauskas.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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