Zelenskio kritika Kyjivo merui neliko nepastebėta: Klyčko pažėrė kaltinimų

V. Zelenskis teigė pirmadienį surengęs susitikimą, skirtą išklausyti nenumatytų atvejų planus Ukrainos miestams ir regionams, orams vėstant ir artėjant Rusijos karinės invazijos penktosioms metinėms.
Tačiau jis pridūrė: „Spalio vidurio duomenimis, praktiškai visoje šalyje – net pasienio ir pafrontės regionuose – atsparumo planų įgyvendinimas yra labiau pažengęs nei Kyjive.“
„Ir Kyjivo gyventojai tai neabejotinai jaučia – kai net pavieniai „Shahed“ smūgiai sukelia elektros ir vandens tiekimo pertrūkius didelėse sostinės dalyse“, – tęsė jis, turėdamas omenyje Rusijos dronus.
Panašios kritikos Kyjivo pareigūnams V. Zelenskis pažėrė ir praėjusiais metais, sulaukęs buvusio sunkiasvorių bokso čempiono Vitalijaus Klyčko atkirčio.
V. Klyčko, Kyjivo mero pareigas einantis nuo 2014-ųjų, su V. Zelenskiu nesutaria nuo to laiko, kai pastarasis 2019 metais tapo prezidentu. V. Klyčko apkaltino V. Zelenskio administraciją neteisėtu bandymu apriboti jo mero įgaliojimus.
Klyčko atsakė Zelenskiui
Šįkart meras prezidento kaltinimus pavadino nepagrįstais ir apkaltino centrinę vyriausybę bandymu „sunaikinti vietos savivaldą“ bei jį pakeisti.
„Žmonės mane išrinko, ir aš dirbu, darau viską, kas įmanoma, itin sunkiomis sąlygomis, kad pateisinčiau Kyjivo gyventojų pasitikėjimą ir miestas galėtų funkcionuoti nuolatinių niokojančių priešo atakų akivaizdoje“, – rašė jis platformoje „Telegram“.
Kyjivas, kuriame gyvena apie 3 mln. žmonių, patiria vis dažnesnes Rusijos dronų ir raketų atakas, o pagrindinis jų taikinys – energetikos infrastruktūra.
Planiniai elektros atjungimai
Dėl atakų teko įvesti planinius ir avarinius elektros atjungimus, siekiant sumažinti spaudimą tinklui, todėl didelė miesto dalis paniro į tamsą, o Kyjivo metro eismas laikinai sustojo.
Taip pat nukentėjo vandens tiekimas, mat siurblių darbui irgi reikalinga elektra.
Praėjusią savaitę V. Klyčko naujienų agentūrai AFP sakė, kad sostinė veikia „išgyvenimo“ režimu dėl ištisą parą vykstančių atakų, kurios lėtina planus įrengti atsargines šildymo sistemas ir sukaupti kuro, maisto bei vandens atsargas.
„Kad ir kaip gerai pasiruoštume, jei neveiks oro gynyba, galime sulaukti blogo scenarijaus, – pareiškė jis. – Atpirkimo ožių paieška žmonėms šilumos nepridės.“
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