Po rusų raketų smūgio Kyjivui – abejonių sukėlęs JAV paaiškinimas

Kaip rašo leidinys, informacija apie būsimus Rusijos raketų smūgius Ukrainai perduodama per karo veiksmų valdymo ir kontrolės sistemą (Battlespace Command and Control Center), kurią valdo ir kontroliuoja JAV bei NATO šalių ginkluotosios pajėgos.
Tačiau vakar, spalio 12 d., okupantams paleidus balistines raketas į Kyjivą, tokio įspėjimo nebuvo.
„Amerikiečiai ukrainiečiams pranešė, kad įspėjimo nebuvo dėl blogų oro sąlygų, tačiau Kyjivas to nelaiko pakankama priežastimi. Todėl daugelis vis labiau baiminasi, kad priežastis galėjo būti ne ta“, – „Politico“ teigė nenurodytas šaltinis.
Smūgis Kyjivui
Primename, kad spalio 12 d. Kyjive, dar prieš paskelbiant pavojaus signalą, nugriaudėjo galingi sprogimai. Miestą iš karto atakavo penkios balistinės raketos.
Stebėjimo kanalai skelbė, kad raketos buvo užfiksuotos tiesiai virš sostinės.
Tokia situacija susiklostė po gandų, kad JAV grasina nutraukti žvalgybos duomenų mainus su Ukraina, jei smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas tęsis.
Įspėjimai apie balistinių raketų paleidimus yra dalis žvalgybos duomenų, kuriuos Ukraina gauna iš JAV.
Trumpas: žvalgybos duomenimis dalijamės
Antradienį žurnalistai paklausė JAV prezidento Donaldo Trumpo, ar JAV nutraukė žvalgybos duomenų dalijimąsi su Ukraina.
„Ne, nenutraukėme. Mes jiems padedame“, – sakė D. Trumpas.
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