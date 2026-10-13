Okupantų pajėgos mėgina veržtis Sumų srityje: Ukraina žino priešo planus

Apie tai per televiziją pareiškė Ukrainos jungtinių pajėgų grupuotės atstovas Viktoras Trehubovas.
„Rytinėje Sumų srities dalyje rusai aktyviai mėgina veržtis Riasnės gyvenvietės link ir visiškai ją užimti. Jie taip pat siekia išplėsti savo kontroliuojamą teritoriją tiek palei sieną, tiek gilyn į Ukrainos teritoriją“, – sakė V. Trehubovas.
„Jiems nepavyko prasiveržti giliau į Ukrainą, tačiau yra kai kurių požymių, kad jie rengiasi išplėsti savo pajėgų buvimą pasienio teritorijose, kurių Rusija nekontroliuoja. Jie ten siunčia papildomas pajėgas. Tačiau mes tai matome ir žinome, ką jie ketina daryti“, – sakė V. Trehubovas.
Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė daugiau kaip 40 smūgių į 30 gyvenviečių 20-yje Sumų srities teritorinių bendruomenių. Du žmonės buvo sužeisti.
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