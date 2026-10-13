Nausėda kalbėjosi su Costa: štai ką aptarė

Pokalbio metu prezidentas pabrėžė, kad būsimose EVT išvadose turi atsispindėti ES parama Ukrainai ir jos ilgalaikio gynybos finansavimo klausimai. G. Nausėda teigė, kad Lietuva remia nuoseklų Ukrainos derybų dėl narystės ES procesą, kuris apimtų kuo greitesnį visų derybinių grupių atidarymą.
Prezidentas taip pat akcentavo, kad būtina užtikrinti vieningą ES valstybių narių poziciją dėl Ukrainos grūdų eksporto apsaugos ir draudimo išduoti vizas Rusijos piliečiams, dalyvavusiems koviniuose veiksmuose prieš Ukrainą, taip pat JAV sprendimo panaikinti sankcijas Rusijos dyzelinui.
Kalbėdamas apie konkurencingumą, G. Nausėda pasisakė už vieningas pastangas atsisakyti priklausomybės nuo importuotų energijos šaltinių, ypač tiekiamų Rusijos. Pasak jo, ES turėtų toliau siekti prekybos diversifikacijos ir didesnio ekonominio saugumo.
Aptardamas naująją ES daugiametę finansinę programą, šalies vadovas išreiškė palaikymą Europos Komisijos pasiūlymams dėl Nacionalinės ir regioninės partnerystės planų (NRPP), kurie išlaiko deramą dėmesį sanglaudos politikai, bendrai žemės ūkio politikai, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir specialaus Kaliningrado tranzito klausimams.
Visgi prezidentas pareiškė pasigendąs didesnio finansavimo gynybai per ES konkurencingumo fondą, taip pat Europos infrastruktūros tinklų priemonei ir kariniam mobilumui.
Jo teigimu, ES rytų pasienio stiprinimas taip pat turi būti pripažintas DFP prioritetu, išlaikant tęstinę paramą „Rail Baltica“ projektui, kaip karinio mobilumo koridoriui.
Migracijos klausimu Lietuvos vadovas pabrėžė būtinybę užtikrinti saugumą, taip pat stiprinti Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūrą „Frontex“ ir Europolą.
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