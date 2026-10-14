Pirmasis Trumpo atstovės spaudai pasirodymas sukėlė nuostabą: viskas truko vos 14 minučių

Konservatyvių pažiūrų komentatorė K. Zacharia, pastaruoju metu dirbusi prezidento Donaldo Trumpo socialinių tinklų bendrovėje, į šias pareigas buvo paskirta penktadienį. Ji pakeitė Karoline Leavitt, kuri iš pareigų pasitraukė rugpjūtį ir pradės dirbti televizijos kanale „Fox News“.
K. Zacharia žurnalistams sakė, kad jos tikslas – kuo plačiau skleisti informaciją apie D. Trumpo veiklą, o geriausias prezidento atstovas spaudai esą yra pats prezidentas.
Netrukus ji tai ir pademonstravo: antradienio spaudos konferencija truko vos 14 minučių, per kurias K. Zacharia atsakė tik į trijų žiniasklaidos priemonių klausimus, o tada pareiškė, kad žurnalistai galės patys užduoti klausimus prezidentui Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje prieš jam išvykstant į rinkimų kampanijos kelionę.
„Tiesą sakant, dabar baigsiu spaudos konferenciją, nes prezidentas D. Trumpas vyksta prie prezidentinio sraigtasparnio „Marine One“, kuriuo leisimės į istorinę kelionę į Aliaską. Ten galėsime jam užduoti visus klausimus“, – sakė ji.
Praėjus daugiau kaip valandai po netikėtai užbaigtos spaudos konferencijos, iš Baltųjų rūmų į kelionę išvykstantis respublikonų prezidentas žurnalistams gyrė K. Zacharios pasirodymą.
„Manau, jai puikiai sekėsi. Ji pasirodė labai gerai“, – sakė D. Trumpas, už kurio stovėjo pati K. Zacharia.
Prieš pradėdama atsakinėti į klausimus, K. Zacharia lėtai perskaitė įžanginį pareiškimą. Jame pirmiausia aptarė pastaruosius D. Trumpo rinkimų kampanijos mitingus, taip pat nuo sugrįžimo į valdžią jo vykdomą energetikos, muitų, imigracijos ir kitų sričių politiką.
Skirdamas Pepperdine'o universitete teisės studijas baigusią K. Zacharią į pareigas, D. Trumpas pavadino ją ištikima ir puikia savo rėmėja nuo pat pirmos dienos. Šių metų pradžioje ji trumpai dirbo JAV Vidaus saugumo departamento atstove spaudai, taip pat yra komentavusi aktualijas televizijos kanaluose „Fox News“ ir „Newsmax“.
K. Zacharia žurnalistams teigė spaudos sekretorės pareigas vertinanti kaip savo ankstesnės veiklos tęsinį, kai palaikė D. Trumpą nedirbdama jo administracijoje.
Atstovė spaudai tikino, kad jau labai seniai norėjo dirbti Trumpui
„Galėsiu toliau daryti tai, ką dariau būdama išorėje, – kuo plačiau skleisti informaciją apie neįtikėtiną prezidento D. Trumpo darbotvarkę Amerikos žmonių labui ir ją propaguoti“, – sakė ji.
Ji taip pat padėkojo D. Trumpui ir pareiškė jau labai seniai norėjusi jam dirbti.
Pirmąjį klausimą K. Zacharia priėmė iš dešiniųjų pažiūrų naujienų portalo „Breitbart News“, kurio įtaka D. Trumpo valdymo laikotarpiu išaugo. Ji taip pat pažadėjo išlaikyti pirmtakės įvestą „naujosios žiniasklaidos“ atstovų rotacijos tvarką, pagal kurią daugiau žiniasklaidos priemonių gali dalyvauti spaudos konferencijose ir patekti į Baltųjų rūmų žurnalistų grupę.
Vis dėlto K. Zacharia pranešė ir vieną svarbią naujieną: pasak jos, D. Trumpas paprašė JAV ambasadorės Graikijoje Kimberly Guilfoyle atsistatydinti po virtinės pranešimų, kuriuose teigiama, kad ji galėjo netinkamai ir galbūt neteisėtai elgtis tiek prieš pradėdama eiti pareigas Atėnuose, tiek jau jas eidama.
„Ji buvo puiki mūsų komandos narė ir linkime jai viso ko geriausio“, – sakė K. Zacharia.
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